Le anticipazioni di Terra Amara, relative agli episodi in onda il 6 e 7 settembre 2022, narrano un grande spavento per Nazire, nel momento in cui verrà colta da delle crisi epilettiche. Sarà Zuleyha la prima a soccorrerà. Successivamente, con l'aiuto di Yilmaz, la porterà in ospedale. Peccato che Demir sorprenderà i due innamorati di ritorno dall'ospedale e vorrà uccidere Akkaya. Cosa che Zuleyha riuscirà a impedire.

Nazire ha una crisi epilettica, Sermin scopre l'inganno di Veli

Terra amara sta andando in onda nel nuovo orario delle 16:30. La soap tv turca farà quindi da traino a Pomeriggio 5, che andrà in onda subito dopo il termine della puntata della serie con protagonisti Yilmaz e Zuleyha.

Nel corso della puntata del 6 settembre, Sermin verrà messa all'angolo da Sabahattin. Il medico infatti, ha fatto sviluppare le foto che la ritraggono insieme a Veli. Intanto Gulten ritirerà un pacchetto per Sermin e il negoziante le riferirà che la moglie di Sabahattin ha dei debiti con loro. Hunkar, quindi, vorrà vederci chiaro e aprendo il pacchetto capirà che la nipote sia invischiata con Veli. Sermin cercherà di negare, ma riceverà un brutto colpo quando Hunkar le dirà che Veli non è altro che un truffatore. Intanto Zuleyha si recherà al villaggio per portare degli abiti ai braccianti e proprio in questo frangente vedrà Nazire nei pressi del torrente in preda a una crisi epilettica. Sarà quindi la moglie di Demir la prima a soccorrere la donna.

Zuleyha e Yilmaz salvano Nazire, Demir vuole uccidere Akkaya

Le trame di Terra amara proseguiranno con un nuovo episodio nel pomeriggio del 7 settembre. Yilmaz verrà avvertito della crisi di Nazire e si recherà immediatamente al villaggio. Quindi lui e Zuleyha decideranno di accompagnare la donna in ospedale. Fortunatamente la bracciante si riprenderà presto e, scampato il pericolo, Yilmaz si offrirà di riportare a casa Zuleyha.

Per strada, però, incroceranno Demir il quale, vedendo la moglie insieme al suo acerrimo nemico, non ci vedrà più dalla rabbia. Scenderà dall'auto e con una pistola in pugno, minaccerà di uccidere Yilmaz.

Zuleyha impedisce a Demir di uccidere, Yilmaz: spoiler Terra amara

Anche la puntata di Terra amara del 7 settembre sarà al cardiopalma.

Demir sarà fuori controllo e sarà Zuleyha a frapporsi tra i due uomini, pur di evitare che si sparino a vicenda. Altun, pur di evitare che Demir uccida Yilmaz, farà una dichiarazione d'amore al marito. Gli farà capire che, per il bene della sua famiglia, non dovrà mettersi in pericolo. Parole che riusciranno a far desistere Demir dal proposito di uccidere il figlioccio di Fekeli. Hunkar, invece, sarà sempre più preoccupata del fatto che il ritorno di Fekeli, unito alla presenza di Yilmaz, possa riaccendere la faida tra le due famiglie.