Terra Amara subirà ancora un cambio di programmazione a partire da lunedì 5 settembre 2022. In concomitanza con il ritorno di Pomeriggio 5, la soap tv turca andrà in onda a partire dalle 16:30 e sino alle 17:25, orario in cui, appunto, cederà la linea a Barbara D'Urso e al suo talk.

Cambio programmazione Terra amara: dal 5 settembre in onda alle 16:30

Nuovo cambio di programmazione per Terra amara. Già in questi ultimi giorni, le vicende di Yilmaz e Zuleyha, si sono scambiate di posto con quelle di Un altro domani. Infatti, Terra amara va in onda dalle 15:45, subito dopo la serie tv iberica con protagoniste Carmen e Julia.

Da lunedì 5 settembre, Terra amara subirà in ulteriore cambiamento. L'orario di inizio sarà posticipato. Da quanto riportato sul sito di Davide Maggio, i nuovi episodi inizieranno a partire dalle 16:30. Puntate e termineranno verso le 17:25, orario in cui andrà in onda Pomeriggio 5.

Terra amara farà da traino a Pomeriggio 5: le novità a partire dal 5 settembre

Dunque, a partire da lunedì 5 settembre, Terra Amara farà da traino al talk di Barbara D'Urso, che tornerà per l'appunto con la nuova stagione proprio in questa data. Secondo quanto scrive Davide Maggio, sarebbe stata proprio la conduttrice di Pomeriggio 5 a caldeggiare questa mossa. D'altronde, la serie tv turca potrebbe portare ancora maggior pubblico a Pomeriggio 5, visto che la soap è seguitissima dai telespettatori di Canale 5.

Si tratta in pratica della soap Tv rivelazione di questa estate 2022, visto che riesce a catturare ogni pomeriggio una media di circa 2 milioni di telespettatori. Un successo di cui potrebbe beneficiare pure Pomeriggio 5. Ecco perché questo cambiamento di orario. Resta da capire se questa nuova programmazione, influenzerà in qualche modi i dati di ascolto.

Bisognerà pazientare sino al 5 settembre per scoprirlo.

Terra amara, anticipazioni puntata lunedì 5 settembre

Intanto, dando uno a sguardo a ciò che andrà in onda proprio il 5 settembre, si sa che in Terra amara, Hunkar scoprirà che Gulten sarà andata a servizio a casa di Fekeli e Yilmaz. La madre di Demir, minaccerà quindi di cacciare sia Gaffur che Saniye qualora Gulten non torni immediatamente alla tenuta.

Fekeli intanto conquisterà la gente del quartiere, visto che distribuirà loro del cibo e prometterà anche dei posti di lavoro. Gulten avrà un chiarimento con la signora Hunkar, la quale la rassicurerà sul fatto che nessuno la obbligherà a sposarsi. Pertanto la ragazza, deciderà di tornare dalla famiglia Yaman, anche perché avrà timore che in caso contrario, Gaffur e Saniye possano essere cacciati. Per ulteriori dettagli, non resta che sintonizzarsi di Canale 5 lunedì 5 settembre a partire dalle 16:30.