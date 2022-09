Scontri e colpi di scena continueranno a non mancare, nei nuovi episodi della soap opera di origini turche Terra Amara. Dalle anticipazioni si evince che i telespettatori assisteranno a una discussione abbastanza accesa tra Demir Yaman (Murat Ünalmış) e la madre Hünkar (Vahide Perçin). In particolare il marito di Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) dopo essere tornato in libertà non ci penserà due volte a smettere di condividere lo stesso tetto con la donna che l’ha messo al mondo, quando la dark lady vorrà ricevere delucidazioni riguardo all’omicidio del suo defunto padre Adnan.

Spoiler dalla Turchia di Terra amara: Hunkar chiede a Gaffur di costituirsi, Demir esce dal carcere

Nelle prossime puntate dell’avvincente serie televisiva in programmazione su Canale 5, Sait (Alp Özgür Yaşin), uno degli uomini di Demir, verrà ucciso dopo aver fatto avere delle informazioni a Fekeli (Kerem Alışık). Le forze dell’ordine arresteranno Yaman con l’accusa di aver messo fine all’esistenza del suo scagnozzo, poiché sarà lui l’unico sospettato. Hunkar ovviamente farà il possibile per far scagionare il figlio, e per riuscire nel suo intento chiederà al capomastro Gaffur (Bülent Polat) di assumersi la responsabilità e quindi di costituirsi, assicurandogli di farlo diventare il proprietario di una sua tenuta e di dargli un’ingente quantità di denaro: a mettere il bastone tra le ruote alla donna sarà proprio Demir, deciso a dimostrare di essere innocente senza servirsi di alcuno stratagemma.

Il marito di Zuleyha avrà la fortuna dalla sua parte, nell’istante in cui Fekeli verrà a conoscenza che Sait è stato ucciso da un cugino con cui aveva dei debiti in sospeso: anche se il suo figlioccio Yilmaz (Uğur Güneş) non approverà, il vecchio amore di Hunkar farà finire in carcere il vero assassino facendo liberare Demir.

Hunkar esige delle spiegazioni dal figlio, Demir e Zuleyha si trasferiscono in un hotel

Il rivale di Akkaya quando rimetterà piede nella sua tenuta si scaglierà contro la madre per averlo considerato un assassino, poiché qualora fosse stata certa della sua estraneità non avrebbe affatto chiesto a Gaffur di prendere il suo posto.

La tensione tra Hunkar e il figlio aumenterà a dismisura, non appena la dark lady esigerà di sapere come mai vent’anni fa il figlio ha corrotto i tre testimoni dell’assassino di suo padre Adnan, favorendo l’arresto di Fekeli. Demir su tutte le furie se ne andrà via dalla tenuta di famiglia: l’uomo si trasferirà in un albergo di Adana insieme alla moglie Zuleyha.