Anche nella seconda stagione di Endless love Zeynep sarà brava a cacciarsi nei guai e tutto per la storia che intrattiene con Emir. La madre Fehime ha scoperto la tresca e Zeynep teme che possa svelarla anche a Hüseyin. Per cercare di risolvere il problema, e far credere che in realtà abbia una relazione stabile con Hakan, chiederà a quest'ultimo di sposarla, ma lui non sembrerà tanto propenso ad aiutarla.

Fehime scopre che Zeynep ha una storia segreta con Emir

Zeynep non trascorrerà proprio un bel periodo dopo che la madre scoprirà che è l'amante di Emir.

La beccherà proprio in flagrante, mentre si scambieranno un bacio nella macchina di lui. Fehime sarà talmente arrabbiata che la prenderà a schiaffi e minaccerà di rivelare la cosa anche al padre Hüseyin: solo in questo modo la figlia potrebbe ricevere la giusta punizione.

Alla fine Fehime, però, sceglierà di proteggere la ragazza dalle grinfie del marito dicendo una bugia: Zeynep presto potrebbe convolare a nozze perché il commissario Hakan vuole chiedere la sua mano. Dirà questa bugia perché la figlia, in passato, le ha fatto credere di essere fidanzata con lui, proprio per nascondere la storia segreta con Emir.

Zeynep chiede a Hakan di sposarla, ma lui tentenna

Zeynep, però, dovrà fare in modo che questa proposta di matrimonio si concretizzi, così andrà da Hakan e gli farà una proposta alquanto bizzarra: "Vuoi sposarmi?".

La ragazza gli spiegherà che si trova in una situazione senza via d'uscita e l'unica persona che la può aiutare è lui.

Hakan non saprà cosa dire, anche perché è chiaro che provi dei sentimenti per Zeynep, ma probabilmente non si sarebbe aspettato il matrimonio combinato. Lei, per provare a convincerlo, gli dirà che prova dei sentimenti "simili": "Forse se ci fossimo conosciuti in un'altra occasione le cose sarebbero andate diversamente, ma al momento il nostro sarebbe solo un matrimonio sulla carta".

Hakan non se la sentirà di dire di sì: per lui le nozze hanno un valore importante, per questo per tutta la vita non si è mai sposato. Ha sempre sperato di incontrare la persona giusta, ma non l'ha mai trovata.

Zeynep teme che la sua storia con Emir venga fuori

Zeynep non saprà cosa fare. Vuole sposarsi con Hakan solo perché non vuole che la sua storia con Emir venga a galla e che la madre non dica ciò che ha scoperto.

Anche perché Hüseyin ha preso seriamente la cosa, ha detto anche a Kemal che molto presto Hakan andrà a casa loro per chiedere la mano della sorella.

Kemal non si fida di Zeynep per tutte quello che gli ha fatto in passato e temerà che la ragazza stia progettando qualcosa mettendo in mezzo Hakan, e non avrà tutti i torti. Chissà se, alla fine, il commissario cambierà idea e si deciderà ad aiutare la ragazza.