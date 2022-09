Continua su Canale 5 la programmazione della Serie TV iberica "Una vita", che viene trasmessa ogni giorno della settimana eccetto la domenica con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 5 a sabato 10 settembre, Genoveva sarà propensa ad interrompere la gravidanza, ma Aurelio grazie a Marcelo farà in modo di farla addormentare il giorno in cui avrebbe dovuto incontrare la levatrice. Inoltre Azucena respingerà Guillermo, mentre Aurelio Quesada rapirà Rodrigo per farsi consegnare la formula del gas nervino.

Genoveva vuole interrompere la gravidanza

Nelle puntate di "Una Vita" che sarà mandata in onda dal 5 al 10 settembre, Genoveva non cambierà idea in merito all'idea di interrompere la gravidanza e dopo aver pressato Ignacio, quest'ultimo le darà un numero per definire il tutto. Marcelo però ascolterà la conversazione. Intanto Fidel accompagnerà Ramon davanti all'uomo in stato di fermo, che scoprirà essere Leonardo, l'uomo che ha ucciso in un attentato sia Carmen che Antonito. Il Palacios sarà mosso da desiderio di vendetta. Inoltre Guillermo inviterà Fabiana e Servante a predisporre una manifestazione danzante nella pensione, con il fine di raccogliere dei fondi.

Felipe consiglia a David di lottare per avere Valeria

Secondo le anticipazioni televisive fino al 10 settembre, Quesada dopo aver dialogato con Marcelo, sarà fermamente convinto di far cambiare all'idea alla moglie sul perdere il bambino. Intanto Liberto confiderà a Pascual che Hortensia è intenzionata a realizzare dei vigneti nella tenuta di Burgos.

L'uomo darà dei suggerimenti a Liberto. Inoltre David ed i vicini del quartiere si attiveranno inscenando una protesta contro i propositi espressi da Aurelio.

Nel frattempo Fidel porgerà le sue scuse a Lolita per avere parlato durante la cena sempre dell'attentato degli anarchici e le donerà un regalo da consegnare al figlio Moncho.

In tutto questo Leonardo si mostrerò fermo sulle sue posizioni e respingerà ogni accusa. La polizia però sembrerà determinata a fargli rivelare ogni cosa. Tra le altre cose, David noterà Valeria scambiarsi un bacio con Rodrigo e rifletterà se sia ancora il caso di lottare per avere la donna al suo fianco. Felipe suggerirà all'uomo di non arrendersi.

Felipe e Dori si baciano

In base agli spoiler della prossima settimana, Aurelio racconterà a Genoveva di essere a conoscenza della sua volontà di abortire [VIDEO] e la presserà di portare a termine regolarmente la gravidanza. La Salmeron però dirà di no e tra i due rimarrà solo una collaborazione affaristica. Intanto il Quesada toglierà la vita a Cuevas e rapirà Rodrigo, perchè vorrà farsi dire la formula del gas nervino.

L'uomo patirà numerose sofferenze dal suo sequestratore, ma manterrà il silenzio perchè è consapevole che lo sfrutterebbe per fini poco nobili.

Nel frattempo Felipe e Dori si lasceranno andare alla passione e passeranno la notte insieme. In tutto questo Guillermo rivelerà ad Azucena i suoi sentimenti. La ragazza però lo allontanerà perchè ha un altro spasimante. Infine Fidel spiegherà a Ramon che Leonardo non ha fornito alcun aiuto, mentre Marcelo farà in modo di far ingerire un sonnifero a Genoveva per non farla incontrare con la levatrice.