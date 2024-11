Nelle prossime puntate di Endless love, Leyla sarà vittima di due infarti nel giro di poche ore. Tutto ciò è una conseguenza della sparatoria in cui è rimasta coinvolta. Poco prima del secondo attacco cardiaco, il medico permetterà ad Ayhan di vedere la sua fidanzata. Tuttavia, accadrà una brutta coincidenza: quando Ayhan le dirà "non lasciarmi solo", il cuore di Leyla smetterà di battere.

Leyla rischia di morire da un momento all'altro

Le condizioni di salute di Leyla saranno molto gravi. Ricoverata in terapia intensiva a seguito di un colpo ricevuto dagli uomini di Galip, il medico sarà diretto con Ayhan: anche se le condizioni di Leyla sono stabili, potrebbe non farcela, considerando che ha affrontato un intervento molto delicato ed è stata vittima anche di un infarto.

Visto il momento delicato, il medico consiglierà ad Ayhan di entrare nella stanza di Leyla per farle visita: sarebbe meglio che lo facesse fino a quando è ancora in vita. Lui sarà disperato per la situazione, ma non si perderà d'animo. Metterà la cuffietta e il camice, ed entrerà nella stanza. Si metterà accanto a Leyla e inizierà a parlarle.

La disperazione di Ayhan

"Cleopatra, sono qui. Non ne ho mai abbastanza di te", le dirà Ayhan, "quando non ci sei è come se non ci fossi anch'io". "Non lasciarmi, sappi che io non ti lascerò mai, ma se hai intenzione di arrenderti, allora punirò coloro che ti hanno sparata e successivamente ti seguirò e mi ucciderò", dirà Ayhan disperato.

"Non esisto senza di te, è come se mi avessero portato via la mia felicità e i miei sogni", dirà Ayhan, ribadendo: "Se te ne vai tu, me ne andrò anch'io".

"Apri gli occhi Cleopatra, non lasciarmi solo", continuerà Ayhan, ma proprio dopo quelle parole, Leyla verrà colpita da un arresto cardiaco, il secondo nel giro di poche ore.

Il medico salva la vita di Leyla

Ayhan chiamerà il medico, che interverrà tempestivamente. Non riuscendo più a sentire il polso, procederà subito con il massaggio cardiaco, ma non basterà: servirà l'intervento del defibrillatore.

Tutti pregheranno per la vita di Leyla, compresi Kemal e Nihan, che saranno accanto ad Ayhan per sostenerlo.

La situazione non sembrerà migliorare, fino a quando, dopo l'ennesimo tentativo con il defibrillatore, il cuore di Leyla comincerà nuovamente a battere. "Non si preoccupi, abbiamo riportato la signora Leyla in vita", dirà il medico orgoglioso e Ayhan non saprà come ringraziarlo.

È ovvio che la situazione sia ancora grave, ma per Leyla sembrerà ancora esserci un barlume di speranza. Nel frattempo, Ayhan scoprirà il nome di colui che le ha sparato: si chiama Sadik ed è stato Galip a ordinargli di ucciderla. Dalla rabbia, Ayhan non si farà sfuggire un secondo di tempo e correrà subito a vendicarsi.