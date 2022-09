In Terra Amara la serenità di Züleyha sarà sempre appesa a un filo. Il marito la allontanerà da casa credendo che l'abbia tradito con Yilmaz e lei, stanca delle sue angherie, proverà a ucciderlo. Müjgan invece sarà più depressa che mai a causa della volontà di Yilmaz di divorziare, per questo motivo tenterà il suicidio.

Züleyha vuole porre fine alla vita di Demir

In Terra Amara, dopo che Demir l'allontanerà nuovamente dai suoi figli credendo che l'abbia tradito con Yilmaz, Züleyha proverà a mettere fine alla vita del consorte sparandogli tre colpi di arma da fuoco.

Per lei sarà l'unica soluzione possibile per riavere accanto i suoi figli, ma ovviamente non sarà così. Infatti, non riuscirà a uccidere Demir e finirà in prigione per tentato omicidio. Si svolgerà subito il processo a cui parteciperà anche Demir, dopo essersi ripreso dalle ferite di arma da fuoco.

L'uomo arriverà in tribunale per dare la sua testimonianza sull'accaduto. Hünkar, presente in aula, spererà che il figlio testimoni a favore della moglie, ma non sarà così.

Demir e Yilmaz finiscono in cella per offesa all'autorità

Infatti, Demir si accorgerà che in aula è presente anche Yilmaz, per questo motivo testimonierà contro la moglie senza nessuna pietà e chiederà alla corte che le venga applicata la massima pena.

Vuole che venga arrestata perché non solo ha provato a ucciderlo, ma l'ha anche tradito con Yilmaz.

Sentite queste parole, Yilmaz si avventerà contro di lui e tra i due scoppierà una rissa, con armi comprese, che porterà anche al loro arresto per offesa all'autorità.

Sabahattin fa visita a Züleyha in carcere

A ogni modo, Züleyha non potrà tornare in libertà e le guardie la ricondurranno in cella.

Poco dopo proprio una guardia le ordinerà di andare nella stanza delle visite, in quanto c'è qualcuno che vuole vederla. La ragazza ritroverà Sabahattin. Il dottore non solo andrà per riconfermarle la loro amicizia, ma anche per provare a consolarla.

La giovane, però, gli farà una richiesta: se venisse confermata la sua pena e dovesse rimanere in carcere, lui dovrà dire a tutti che Adnan è il figlio di Yilmaz: il bambino ha diritto di rimanere e vivere con il suo vero padre.

Müjgan non vuole più vivere e tenta il suicidio

Müjgan, intanto, non se la passerà bene: Yilmaz vuole divorziare e lei ha lasciato il tetto coniugale per andare da Fekeli. Non se la sentirà di vivere senza il suo uomo, così deciderà di togliersi la vita tagliandosi le vene in una vasca colma d'acqua. Behice la troverà in tempo e la porterà in ospedale, riuscendo a salvarle la vita.

Anche se la ragazza, quando si sveglierà in ospedale, implorerà a tutti di lasciarla morire.