L’appuntamento con le avventure della soap opera spagnola Una vita sempre più vicina alle battute finali della sua stagione conclusiva, continua a non mancare sulla rete ammiraglia Mediaset. Nel corso degli episodi in onda sul piccolo schermo dal 19 al 24 settembre 2022, Aurelio Quesada passerà alle maniere forti dopo aver rapito e torturato Rodrigo Lluch. In particolare il marito di Genoveva Salmeron sequestrerà anche Valeria Cardenas e si dirà disposto a mettere la parola fine all’esistenza della stessa, per costringere Rodrigo a dargli una volta per tutte la formula del gas che ha creato.

Anticipazioni Una vita, al 24 settembre: Rodrigo cede al ricatto di Aurelio, Guillermo bacia Claudia

Nelle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 19 a sabato 24 settembre, Aurelio dopo aver portato Valeria da Rodrigo minaccerà di ucciderla se suo marito se non gli darà la formula del gas tossico: quest’ultimo per salvare la consorte cederà al ricatto del suo rapitore. A questo punto la pianista non appena sarà libera, prometterà a Rodrigo di scappare con lui. Intanto gli abitanti del quartiere manifesteranno contro i laboratori di Quesada.

Nel contempo Liberto inviterà la cognata Hortensia a parlare della sua invenzione ad alcuni imprenditori. Azucena invece vorrà far sapere a Guillermo di aver smesso di frequentare Angel.

La figlia di Hortensia assisterà a un bacio tra Guillermo e Claudia, quando si recherà ai giardini del Principe su invito del ragazzo. Angel offenderà Azucena quando rifiuterà il suo corteggiamento. Quest’ultima inoltre manderà via Guillermo, non appena si giustificherà dicendole che il bacio con Claudia era una messinscena.

Felipe ufficializza la relazione con Dori, Quesada ricatta il giornalista Gaztelu

Ramon si sentirà in colpa quando Fidel festeggerà la vendetta su Fausto. Quando Felipe saprà, invece, che quest'ultimo potrebbe essere scarcerato, avrà una crisi. I cittadini di Acacias 38 oltre ad apprendere che un giornalista su invito di David ha scritto un articolo a favore dei laboratori di Aurelio, scopriranno che Fausto Salazar è morto per mano delle forze dell’ordine dopo aver tentato di fuggire.

Alvarez Hermoso contento per il decesso di quest'ultimo, ringrazierà Dori per la sua vicinanza. Successivamente Aurelio convocherà i signori a una riunione che si terrà nel ristorante di Pascual per parlare dei laboratori che vuole aprire: in tale circostanza il marito di Genoveva farà scatenare un litigio. Intanto inizieranno a esserci dei dubbi sulla morte di Fausto, e i principali sospettati saranno Ramon e Fidel: a temere il coinvolgimento del suocero sarà anche Lolita. Quesada non rimarrà fermo, nell’istante in cui David proporrà un’altra manifestazione ai danni dei suoi laboratori.

Felipe ufficializzerà la sua relazione con Dori. In seguito Aurelio, attraverso delle fotografie, ricatterà il giornalista Gaztelu, costringendolo a schierarsi dalla sua parte sul suo quotidiano.

A invitare quest’ultimo a vendicarsi smascherando Quesada ci penserà David senza ottenere alcun risultato. Per concludere Ignacio inviterà la sua amante a casa sua, invece ad Acacias 38 metterà piede Jeronimo, il padre di Angel, che non perderà tempo per affrontare Rosina e Hortensia: a difendere le due sorelle sarà Pascual.