Nelle prossime puntate di Endless love, Ayhan scoprirà che è stato Galip a ordinare l'uccisione di Leyla. Fortunatamente, la donna è sopravvissuta, ma Ayhan, nonostante ciò, vorrà vendicarsi. Così, riuscirà a rapire Galip e a portarlo in un impianto di trattamento dei rifiuti, dove tenterà di ucciderlo tritandolo con la macchina che compatta e tritura la carta.

Ayhan scopre il nome del mandante del tentato omicidio di Leyla

Ayhan passerà un momento difficile quando vedrà Leyla rischiare la vita a causa di un infarto. Il proiettile che ha ricevuto nel petto le sta causando tanti problemi, tra cui l'arresto cardiaco, ma, grazie all'intervento tempestivo dei medici, riuscirà a salvarsi.

Proprio dopo quel momento concitante, Ayhan riceverà una telefonata da uno dei suoi uomini: hanno trovato colui che potrebbe sapere il nome del mandante del tentato omicidio di Leyla, si trova nella sua officina.

Ayhan correrà subito da lui, ma l'uomo non sembrerà avere intenzione di parlare. Lo minaccerà: se non gli dirà ciò che sa, gli taglierà le dita con un paio di pinze. L'uomo non crederà che sia disposto a spingersi così tanto, così Ayhan passerà all'azione.

Kemal scopre che Galip sta scappando in Cile

Il dolore lo farà parlare: è stato Galip a ordinare di far uccidere Leyla, perché aveva scoperto che era coinvolto in un traffico illegale di scorie radioattive. Ayhan sarà furioso e vorrà subito vendicarsi.

Riuscirà a scoprire dove si trova Galip e farà di tutto per raggiungerlo.

Nel frattempo, anche Mercan scoprirà come sono andate le cose. Grazie a un testimone, avrà tra le mani l'uomo che ha sparato a Leyla. Riuscirà a farlo confessare: è stato Galip a ordinargli tutto. Partirà la caccia all'uomo da parte della polizia. Grazie alla signora Müjgan, Kemal scoprirà che Galip sta partendo per il Cile e comunicherà la cosa a Mercan.

Kemal salva la vita a Galip

La detective farà controllare la lista dei passeggeri per i voli diretti verso Santiago del Cile, ma Galip non sarà presente. Mercan inizierà a sospettare che l'uomo sia nelle mani di qualcuno e questa persona potrebbe proprio essere Ayhan, visto che le aveva già manifestato la sua sete di vendetta.

Mercan non avrà tutti i torti, perché Ayhan troverà Galip e lo porterà in un impianto per il trattamento dei rifiuti. Gli legherà le mani e lo metterà all'interno della macchina adoperata per la macinazione della carta. "Morirai urlando", dirà Ayhan, che avrà in mano il telecomando per avviare la macchina.

L'uomo, però, non riuscirà nel suo intento, perché Kemal arriverà proprio nel momento in cui Ayhan farà partire la macchina e riuscirà a salvare Galip. Anche se, per quest'ultimo, l'incubo non è finito: visti i reati che ha commesso, lo attende un lungo periodo in carcere.