Nelle prossime puntate di Terra Amara i telespettatori potranno assistere a un nuovo triangolo amoroso. I protagonisti stavolta non saranno Zuleyha, Demir e Yilmaz, ma Gaffur, Saniye e la nuova domestica Seher. Infatti, secondo gli spoiler che provengono dalla Turchia, dopo l'allontanamento di Gulten dalle cucine della villa per volere di Zuleyha, si renderà necessario trovare una terza figura che con Fadik e Saniye si occupi delle mansioni della casa. Hunkar sceglierà Seher, la quale da subito si mostrerà ambigua nel suo modo di fare. Da un lato cercherà di ingraziarsi Saniye, ma dall'altro non perderà occasione per restare sola proprio con il marito di quest'ultima, ossia Gaffur.

Una nuova domestica nella cucina di villa Yaman

Nuovi intrighi attendono gli appassionati di Terra amara. Seguendo le trame della soap turca, quando Gulten rinfaccerà a Zuleyha di essere acida con lei perché in realtà gelosa del legame che si è venuto a creare tra Yilmaz e Mujgan, Altun chiederà immediatamente alla suocera di licenziare la domestica. Hunkar accontenterà la nuora allontanando Gulten dalle cucine, ma consentendole allo stesso tempo di svolgere mansioni di minore importanza all'interno della tenuta.

A questo punto si libererà un posto nelle cucine e Hunkar chiederà a Seher di prendere il posto di Gulten. La nuova domestica si mostrerà da subito molto furba, perché noterà che Saniye ha un certo astio nei confronti di Fadik, colpevole di aver messo in giro la voce falsa di una relazione clandestina tra la cognata e Sabahattin.

Così Seher si ingrazierà la moglie del capomastro svolgendo a capo chino tutte le mansioni che le assegnerà con il tentativo emergere e al contempo di mettere in ombra Fadik.

Seher cerca di restare sola con il capomastro

Fadik sarà parecchio infastidita dal modo di fare della nuova arrivata, ma non riuscirà a contrastarla in maniera utile.

D'altro canto Saniye si sentirà così lusingata dall'atteggiamento accondiscendente della nuova domestica, che non si renderà conto che quest'ultima sta tramando qualcosa alle sue spalle. Infatti Seher cercherà in tutti i modi di ritagliarsi dei momenti da sola con suo marito Gaffur, dimostrando un interesse nei confronti del capomastro.

Fadik, al contrario di Saniye, si renderà subito conto che qualcosa non va nel modo di fare di Seher e resterà in campana per comprendere bene cosa la nuova arrivata stia tramando. Per capire cosa spinge Seher ad avvicinarsi al capomastro Gaffur e quale tipo di interesse ha per lui, non resta che seguire le prossime anticipazioni turche di Terra amara.