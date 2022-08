Nuovi problemi in vista per Gulten: nelle prossime puntate di Terra amara la domestica perderà la sua mansione all'interno della cucina degli Yaman su esplicita richiesta di Zuleyha. Come rivelano le anticipazioni delle puntate turche della soap, infatti, i rapporti tra le due donne si faranno sempre più aspri. Il motivo del contendere tra Zuleyha e Gulten sarà Yilmaz: la moglie di Demir non sopporterà che la sorella di Gaffur metta in evidenza la sua gelosia nei confronti del nascente rapporto tra Mujgan e Akkaya. Per questa ragione Altun si rivolgerà alla suocera per far allontanare la domestica.

Gulten va alla fabbrica di Yilmaz

Nelle prossime puntate i telespettatori di Terra Amara assisteranno all'avvicinamento tra Yilmaz e Mujgan, la nuova pediatra del paese. Questa relazione darà fastidio a Zuleyha ma anche a Gulten, la quale prova per il giovane Akkaya un forte sentimento non corrisposto. La sorella di Gaffur chiederà a Hunkar di poter andare in paese con un scusa e il suo unico scopo sarà quello di incontrare Yilmaz. Gulten, infatti, si recherà alla fabbrica tessile, ma qui avrà un boccone amaro da mandare giù. Yilmaz, con grande sincerità, le dirà di essere intenzionato a continuare la frequentazione con la dottoressa e di non provare nulla per lei, avendola vista sempre come una sorella.

Disperata Gulten tornerà a casa, correndo tra le braccia della cognata Saniye per farsi consolare. Successivamente la domestica incontrerà anche Zuleyha e avrà una dura discussione anche con lei. Infatti Altun tratterà male la sorella di Gaffur, poiché non avrà ancora superato il fatto che la giovane non abbia consegnato a Yilmaz la lettera che avrebbe potuto liberarla dal matrimonio con Demir, quella in cui gli rivelava tutta la verità.

Hunkar manda via dalla cucina Gulten

Durante la discussione, Gulten accuserà Zuleyha che la sua ostilità è legata al fatto che anche lei è gelosa della relazione appena nata tra Yilmaz e Mujgan. Altun andrà su tutte le furie e dopo aver ribadito alla domestica che non dovrebbe permettersi di parlare così alla sua padrona, andrà dalla suocera.

Zuleyha dirà a Hunkar che Gulten si è permessa di insinuare che lei non è una moglie degna e le chiederà quindi di licenziarla.

Hunkar accontenterà Zuleyha e toglierà il posto in cucina a Gulten, dicendole però che le darà un'altra mansione all'interno della tenuta. Altun almeno per il momento l'avrà vinta, ma il suo rapporto con Gulten sarà ben lontano dal risanarsi. Cosa succederà alla domestica? Quale sarà la prossima mossa di Zuleyha? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.