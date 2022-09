Andreas Muller da un po' di giorni era scomparso dai social. A spiegare il motivo di questa assenza è stato lui stesso con un post pubblicato nelle scorse ore. Suo fratello Daniel è ricoverato in ospedale da una settimana per un problema di salute. Il ragazzo a fine mese dovrà sottoporsi ad un'intervento chirurgico. Andreas, che è davvero molto legato a suo fratello, ha raccontato cosa è successo ed ha anche colto l'occasione per dedicare a suo fratello parole emozionanti e colme d'affetto. Non è la prima volta che il ballerino esprime tutto il suo amore per il fratello Daniel.

Andreas Muller spiega cosa è successo a suo fratello Daniel che dovrà operarsi

Il compagno della coreografa Veronica Peparini, Andreas Muller, ha pubblicato una serie di scatti insieme a suo fratello Daniel ed ha poi anche raccontato di averlo portato al Pronto Soccorso in preda ad una fortissima tachicardia che gli provocava una forte sudorazione. I medici, immediatamente, lo hanno ricoverato in codice rosso trovandogli 190 battiti. Daniel dovrà a fine mese affrontare un piccolo intervento chirurgico. Nel frattempo, può far ritorno a casa dalla sua famiglia e da suo fratello con cui, come è possibile notare dagli scatti, si è sentito tutti i giorni durante la sua permanenza in ospedale. Dalle foto, Daniel appare infatti sereno.

D'altronde, può contare sul grande amore e sull'appoggio dei suoi familiari che non lo lasciano mai solo.

La dedica di Andreas Muller per suo fratello Daniel: 'Siamo sempre qui a dedicarci a questa roccia'

L'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ha scritto che sono abituati e sono sempre pronti a dedicarsi alla loro roccia.

Poi, ha anche aggiunto che non sono mancati in questi anni sorrisi e momenti più sconfortanti, ma: "Sei stato, sei e sempre rimarrai il regalo più bello che la vita potesse farmi". Intanto, non sono mancate in queste ore dimostrazioni d'affetto e messaggi di auguri e in bocca a lupo a Daniel da parte dei tantissimi followers di Andreas Muller.

Il post, pubblicato dal compagno di Veronica Peparini, infatti, nelle scorse ore è stato in poco tempo inondato di likes e commenti anche da parte di amici e colleghi dell'ex ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi.

Il programma è pronto a tornare in onda dal prossimo 18 settembre con tante novità. Tra queste, la cantante Arisa insegnante di canto ed Emanuel Lo, compagno della cantante di successo Giorgia, in veste di insegnante di ballo. Grandi assenti invece in questa nuova edizione, le maestre Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Non mancheranno invece Rudy Zerbi e la temutissima maestra di danza classica Alessandra Celentano.