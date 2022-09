Le puntate di Terra Amara stanno appassionando i telespettatori di Canale 5. Nell'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nel pomeriggio di venerdì 9 settembre, Yilmaz Akkaya si sveglierà dal coma: confesserà a Fekeli che Demir non ha avuto nessuna responsabilità, sia nel chiedere a Gaffur di ucciderlo, sia nel suo incidente automobilistico, in cui è rimasto ferito gravemente. Inoltre, l'ex fidanzato di Zuleyha confesserà di soffrire in modo particolare per avere compreso di aver perso la sua amata.

Terra Amara, anticipazioni 9 settembre: Yilmaz Akkaya parla di Demir con Fekeli

Nella puntata di Terra Amara del 9 settembre ci sarà un colpo di scena. Le anticipazioni dell'episodio rivelano che Yilmaz si sveglierà dal coma. Quando riaprirà gli occhi, Akkaya troverà suo padre: inizierà una conversazione con lui. Fekeli sarà felice per il risveglio di suo figlio: i due inizieranno a parlare di quanto successo. In particolar modo, Fekeli spiegherà al suo figlioccio quanto accaduto in ospedale, rivelandogli che Gaffur aveva tentato di ucciderlo, per conto di Demir.

Terra Amara, episodio 9/9: Yilmaz Akkaya pensa che Demir non c'entri con ciò che ha fatto Gaffur

Nel momento in cui Yilmaz verrà a sapere che il suo compagno, che aveva fatto il militare con lui, ha provato ad ucciderlo, soffocandolo con un cuscino, dubiterà del coinvolgimento del marito di Zuleyha.

A tal proposito, le anticipazioni dell'episodio di Terra Amara del 9 settembre rivelano che Akkaya riterrà più plausibile che il marito di Saniye abbia agito di testa sua, per mettersi in evidenza di fronte al signor Yaman. Inoltre, successivamente, Fekeli e suo figlio parleranno dell'incidente automobilistico e di quanto accaduto nei momenti prima dello schianto.

Terra Amara, puntata 9 settembre: Yilmaz Akkaya scagiona Demir

In particolar modo, Yilmaz spiegherà nel dettaglio a suo padre cosa è successo il giorno in cui è rimasto gravemente ferito. Le anticipazioni della puntata di Terra Amara, che verrà trasmessa sul piccolo schermo nel pomeriggio di venerdì 9 settembre, rivelano che Akkaya scagionerà Demir dall'aver sabotato, in qualche modo, la sua vettura.

Inoltre, il ragazzo di Istanbul confesserà a Fekeli di essere andato troppo veloce con la sua macchina e di avere perso il controllo. Inoltre, Yilmaz confiderà a suo padre di non essere stato lucido alla guida, per colpa di quanto accaduto prima con Zuleyha. Akkaya spiegherà a suo papà che la sua ex fidanzata aveva fatto da scudo a suo marito, per proteggerlo e, pertanto, aveva capito che amava realmente Yaman. L'ex fidanzato di Altun, inoltre, confiderà a Fekeli di soffrire molto per avere perso l'amore della sua vita.