Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Demir capirà che dietro la lettera anonima che lo accusa di aver ucciso Erçüment si nasconde, probabilmente, una vendetta organizzata nei minimi dettagli. Infatti per tutta Çukurova si spargerà una voce riguardante dei presunti abusi da parte di Erçüment nei confronti di Züleyha, che sarebbero stata la causa scatenante che avrebbe portato Demir a uccidere il cugino. Sarà Hatip a dire a Demir ciò che si vocifera in paese.

La lettera anonima che accusa Demir

Nella famiglia Yaman i problemi non finiranno mai, soprattutto quando una lettera anonima giungerà nelle mani del pm Jülide.

In tale missiva Demir verrà accusato dell'omicidio del cugino Erçüment. La polizia arriverà nella tenuta per interrogarlo e, dopo tutte le domande di rito, Demir avrà modo di confrontarsi con sua madre. Secondo lui è stata Sermin a inviare la lettera, mentre per Hünkar potrebbe essere Behice.

A ogni modo a Demir non starà bene questa accusa, in quanto è innocente e sa anche con certezza il nome di chi ha commesso l'omicidio del cugino. Così andrà direttamente dall' "assassino", ovvero Yilmaz, e gli dirà che se Jülide continuerà a stargli con il fiato sul collo, si ritroverà costretto a dirle tutta la verità.

Il pettegolezzo su Züleyha ed Erçüment

Le indagini della polizia proseguiranno, così come i pettegolezzi, che circoleranno nelle case di Çukurova.

Jülide vorrà vederci chiaro e smascherare il colpevole, per questo motivo vorrà interrogare altre persone, in quanto non esclude nessuno come possibile indagato. Così tornerà nella tenuta per interrogare Hünkar, Züleyha, Saniye e Gaffur.

Tutto questo, però, avverrà dopo una strana scoperta. Infatti in tutta la città dilagherà un gossip sul cugino di Demir.

Infatti tutti penseranno che Erçüment abbia abusato di Züleyha e proprio per questo motivo Demir avrebbe deciso di ucciderlo.

Mentre Demir si troverà in tribunale per parlare con Jülide, incontrerà Hatip e proprio da lui scoprirà lo strano pettegolezzo che circola in città, Demir inizialmente si arrabbierà, ma dovrà presto trovare una soluzione per eliminare questa chiacchiera che tiene banco in tutta Çukurova.

Müjgan spia Züleyha e Yilmaz

Züleyha invece, proprio da una chiacchierata tra Demir e Hünkar, scoprirà che è stato Yilmaz a uccidere Erçüment e capirà che il marito potrebbe non farsi nessuno scrupolo e accusarlo davanti al pm.

Züleyha vorrà in qualche modo preservarlo, così gli telefonerà per dargli appuntamento in una capanna, ma la telefonata verrà "intercettata" da Müjgan, che deciderà di seguirli e filmarli con una videocamera.