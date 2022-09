La fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi è stata al centro delle notizie di gossip di questa estate 2022.

A rompere il silenzio è stato, nelle scorse ore, proprio l'ex capitano della Roma attraverso una lunga intervista. L'ex calciatore ha raccontato la propria versione sulla separazione, dichiarando: "Non sono stato io a tradire per primo". Ilary Blasi dopo queste dichiarazioni ha scelto di rimanere in silenzio. A parlare è stato il suo avvocato Alessandro Simeone.

Ilary Blasi e l'intervista di Francesco Totti: 'La tutela dei figli prima di tutto'

Dopo le dichiarazioni di Francesco Totti, la conduttrice de L'Isola dei Famosi Ilary Blasi ha scelto di non replicare in prima persona. A farlo è stato in parte il suo avvocato Alessandro Simeone.

Il legale ha dichiarato che Ilary ha sempre protetto i suoi figli e continuerà a proteggerli, portando avanti una linea già chiara da tempo: "La tutela dei miei figli viene prima di tutto, ognuno è responsabile delle sue azioni".

Stando poi a quanto riportato da Repubblica, Ilary avrebbe detto ad alcuni amici e collaboratori: “La tutela dei miei figli viene prima di tutto, ognuno è responsabile delle sue azioni”, commentando l’intervista di Totti.

Secondo alcune indiscrezioni Blasi potrebbe valutare in futuro di raccontare la propria versione dei fatti alla trasmissione tv Verissimo, condotta da Silvia Toffanin, ma ancora non ci sono certezze in merito.

Le dichiarazioni dell'ex capitano della Roma

Intervistato da Il Corriere della Sera, Francesco Totti ha dichiarato innanzitutto che questa storia per lui non è gossip, ma c'è di mezzo la sua vita e tre persone che ama più di se stesso, ossia i suoi tre figli che vuole proteggere in ogni modo.

Totti ha aggiunto aggiunto che si tratta di un amore durato vent'anni, quindi tutto si sarebbe aspettato tranne che finisse in questo modo. L'ex calciatore della ha spiegato che non avrebbe voluto parlare di questa vicenda, ma che recentemente ha sentito troppe sciocchezze e bufale che hanno fatto soffrire i suoi figli.

Francesco ha dichiarato che l'addio al calcio, la morte di suo padre a causa del Covid lo hanno portato ad essere fragile e Ilary non avrebbe compreso il suo forte dolore. "Quando avevo più bisogno di lei, non c'è stata. Nella primavera del 2021 siamo andati in crisi definitivamente. L’ultimo anno è stato duro. Non c’era più dialogo, non c’era più niente”.