Tante novità saranno al centro della prossima puntata di Terra Amara, prevista per il 12 settembre in prima visione su Canale 5. La trama dello sceneggiato ambientato in Turchia annuncia che Demir Yaman farà un importante regalo alla moglie Zuleyha Altun per il suo compleanno, mentre si scoprirà che Saniye Taskin non è in realtà incinta.

Terra Amara: anticipazioni puntata lunedì 12 settembre

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti la nuova puntata che i fan avranno modo di vedere lunedì 12 settembre dalle ore 16:30 in prima visione tv annunciano grandi sorprese.

In dettaglio, Hunkar costringerà Sermin a chiedere scusa a Gulten, rea di averla accusata ingiustamente del furto di alcuni suoi gioielli. Nel frattempo, Veli verrà convocato al cospetto di Akif soprannominato Il Cieco.

Allo stesso tempo, le condizioni di salute di Nazire non le consentiranno di accompagnare suo figlio a scuola dopo essere rimasta vittima di un grave attacco epilettico. Per questo motivo, Yilmaz si proporrà di aiutare la donna. Alla fine, il protagonista riaccompagnerà il bambino e Melek a casa dopo le ore trascorse in classe.

Demir dona alla moglie un'autovettura per il compleanno

Nella puntata di Terra Amara trasmessa il 12 settembre, Hunkar avrà il piacere di accompagnare l'arcigna Saniye (Selin Yeninci) ad una visita ginecologica.

Ed ecco arrivare il colpo di scena: la moglie di Gaffur (Bülent Polat) dimostrerà di aver mentito sulla sua dolce attesa. Di conseguenza, la signora Taskin sarà costretta a raccontare di aver avuto solo un ritardo.

Nel frattempo, giungerà il giorno del compleanno di Zuleyha (Hilal Altınbilek). Un evento, che tuttavia farà piombare Yilmaz nella tristezza, ricordando i bei momenti passati insieme.

Dall'altra parte, alla tenuta tutti si raduneranno per festeggiare la ragazza. A tal proposito, il potente Demir (Murat Ünalmış) donerà alla moglie un'autovettura di color rosso. Un regalo, che però non genererà i consensi da parte della madre Hunkar (Vahide Perçin), la quale temerà che sua nuora possa scappare da un momento all'altro.

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti della soap opera, Yilmaz è entrato in coma dopo essere rimasto vittima di un grave incidente stradale a causa dell'alta velocità. Sabahattin, a questo punto, ha aiutato Zuleyha ad incontrare l'amato in ospedale dopo che Gaffur ha provato ad ucciderlo, soffocandolo con un cuscino. Fortunatamente Akkaya ha riaperto gli occhi alla presenza di Fekeli, che non è riuscito a trattenere l'emozione.

Demir e Cengaver, invece, hanno acquistato un nuovo terreno per paura della concorrenza da parte di Yilmaz.