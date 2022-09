Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne, trasmesse prossimamente su Canale 5, rivelano che per Ida Platano arriverà il momento di voltare ancora pagina dopo il "ritorno di fiamma" che c'è stato con il suo ex Alessandro.

Spazio anche al ritorno in trasmissione della dama Roberta Di Padua, mentre Riccardo Guarnieri si ritroverà a sfiorare la rissa nello studio del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi.

Ida chiude con Alessandro: anticipazioni U&D nuove puntate

Nel dettaglio le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne, previste a ottobre su Canale 5, rivelano che per Ida Platano arriverà il momento di mettere da parte anche la sua frequentazione con Alessandro.

Le cose tra i due non sono andate nel verso sperato, motivo per il quale la dama preferirà chiudere questa conoscenza e tornare di nuovo a puntare su nuovi cavalieri.

In studio per lei arriveranno dei nuovi pretendenti con i quali Ida deciderà di approfondire la conoscenza e quindi fare delle esterne anche fuori dallo studio televisivo Mediaset.

La situazione in studio assumerà ben presto una piega del tutto inaspettata, quando Riccardo Guarnieri perderà le staffe nei confronti di uno di questi nuovi pretendenti arrivati in studio per la sua ex fidanzata Ida Platano.

Riccardo sfiora la rissa: anticipazioni U&D nuove puntate

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne, previste a ottobre su Canale 5, rivelano che Riccardo arriverà a sfiorare la rissa in studio con uno di questi nuovi pretendenti, tanto da rendere necessario l'intervento della padrona di casa.

Maria De Filippi interverrà prontamente in studio per cercare di riportare la tranquillità dopo la rissa sfiorata tra Riccardo e questo nuovo pretendente di Ida, riuscendo a far sì che i due mettano fine alla discussione con una stretta di mano.

Un atteggiamento quello di Riccardo che, tuttavia, non passerà inosservato, il quale potrebbe celare ancora un interesse nei confronti della sua ex fidanzata.

Roberta torna e conquista Alessandro

Occhi puntati anche sul ritorno in studio di Roberta Di Padua, che avverrà nel corso delle nuove puntate di Uomini e donne di questa edizione.

La dama rimetterà piede in studio per partecipare a un confronto tra Davide e Chiara, dopodiché verrà notata da Alessandro, ormai ex pretendente di Ida Platano.

Alessandro, infatti, si farà avanti nei confronti di Roberta e le chiederà apertamente di potersi conoscere e approfondire la conoscenza fuori dallo studio televisivo.

Una proposta a tutti gli effetti per Roberta, che in passato è stata protagonista dello show come fidanzata di Riccardo Guarnieri e tornerà così al centro dell'attenzione.