Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. Le anticipazioni relative alle puntate che andranno in onda sino al 30 settembre svelano che si assisterà a diversi colpi di scena.

Previsto un gradito ritorno: si tratta di Otello, il quale verrà richiamato a Napoli dal suo amico Renato.

Testa avrà un atteggiamento nuovo e completamente differente da quello a cui un tempo il pubblico era abituato a vedere.

Upas, puntate sino al 30 settembre: torna il marito di Teresa

Le anticipazioni relative alle puntate di Upas che andranno in onda sino al 30 settembre svelano che Otello farà ritorno a Napoli.

L'ex vigile urbano tornerà ovviamente da solo, senza sua moglie Teresa. Tuttavia non bisogna interpretare in modo nefasto questo dettaglio, del resto Teresa era assente da già anni dalle scene di Upas. Dunque il comandante Testa andrà a inserirsi in una precisa storyline, già programmata da mesi. Prossimamente verrà annunciato che la moglie è rimasta a Indica, dove vive da un po' di tempo. Non è ancora chiaro, tuttavia, cosa decideranno di fare gli autori riguardo al personaggio di Teresa.

Upas, spoiler al 30/9: Renato chiede a Otello di tornare

Secondo le anticipazioni delle puntate di Upas che andranno in onda sino al 30 settembre, si assisterà al ritorno in scena di Otello. Come mai l'uomo tornerà a Napoli?

Nello specifico sarà Renato a chiamarlo, sperando in un suo appoggio riguardo una questione importante. Poggi, difatti, si oppone a un'iniziativa di Palladini, il quale vorrebbe realizzare una casa vacanze nel suo semi interrato. Renato sarà fermo nella sua decisione di andare contro la volontà di Alberto e farà di tutto per ostacolarlo.

Tuttavia non tutti i condomini saranno drastici come lui, volendo almeno valutare la proposta dell'avvocato. Poggi non potrà nemmeno contare sul supporto del figlio, dato che ha instaurato un rapporto di amicizia con Alberto. Pertanto penserà di chiamare in causa il suo fedele amico Otello. Quest'ultimo, però, sarà della stessa idea di Poggi senior?

Upas, anticipazioni al 30 settembre: Testa avrà un atteggiamento diverso

A gran sorpresa si vedrà un Otello leggermente diverso. L'uomo apparirà molto più riflessivo e soprattutto pacato. Difatti non si opporrà a priori alla proposta di Alberto, non fermandosi all'apparenza. Testa, difatti, penserà alle disgrazie ben peggiori che hanno colpito il palazzo, ritenendo quella della casa vacanza una questione di poco conto. Tuttavia sarà lieto di far ritorno a Napoli e potersi godere i suoi affetti, specialmente quello della sua amata Rossella.