Sono ricominciate le registrazioni di Uomini e donne 2022/2023 e, le prime anticipazioni su quello che andrà in onda in televisione a partire dal 20 settembre 2022, rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di novità legate alla coppia Ida-Riccardo.

Dopo il ritorno di fiamma della passata edizione, i due protagonisti del trono over si ritroveranno nuovamente al centro dello studio per un nuovo confronto che, tuttavia, non porterà a nessun risvolto positivo e segnerà per sempre la fine della loro tormentata storia d'amore.

Ida e Riccardo ai ferri corti: anticipazioni U&D nuove puntate 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse a partire dal prossimo martedì 20 settembre nel daytime pomeridiano di Canale 5, rivelano che al centro dell'attenzione torneranno le vicende della coppia composta da Ida e Riccardo.

Ancora una volta, infatti, saranno loro a monopolizzare l'attenzione del pubblico del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, dopo che si ritroveranno protagonisti di un nuovo confronto in studio.

Questa estate Riccardo ha provato a riconquistare la fiducia della sua ex Ida Platano, la quale però ha preferito non concedergli un'altra chance, dopo che il cavaliere ha tradito più volte la sua fiducia.

Riccardo Guarnieri sfiora la rissa: anticipazioni U&D

Di conseguenza, Ida e Riccardo si sono ritrovati ai ferri corti e intanto in studio sono arrivati dei nuovi cavalieri interessati a conoscere meglio la dama siciliana.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne in onda nel daytime pomeridiano di Canale 5, rivelano che con uno di questi nuovi cavalieri, Riccardo si ritroverà ben presto ai ferri corti.

In studio, infatti, nascerà una discussione decisamente animata al termine della quale si arriverà a sfiorare la rissa.

Insomma Riccardo perderà le staffe in trasmissione e sarà necessario l'intervento di Maria De Filippi. La padrona di casa del talk show Mediaset, proverà a far ragionare i due cavalieri del trono over, convincendoli a scambiarsi la mano e a mettere fine a questa diatriba.

Ida annuncia l'addio definitivo con Riccardo: anticipazioni U&D nuove puntate

Ma le sorprese non sono finite qui, perché le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che la decisione finale verrà presa da Ida Platano.

La dama siciliana, dopo gli accesi confronti delle prime registrazioni con Riccardo, annuncerà di voler mettere definitivamente la parola "fine" al suo rapporto con Riccardo.

Da questo momento in poi, quindi, Ida non vorrà avere più nulla a che fare con il cavaliere e confermerà la sua decisione di chiudere con il suo ex.