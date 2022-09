Cosa succederà nelle prossime puntate di Uomini e donne 2022/2023? Le anticipazioni sul dating show di Maria De Filippi, derivanti dalla registrazione del 12 settembre, rivelano che ci sarà spazio per nuovi momenti di tensione che avranno come protagonisti Ida e Riccardo, la coppia più discussa e chiacchierata del trono over.

Spazio anche alle vicende di Roberta Di Padua che, dopo essere ritornata in studio, si metterà subito alla prova con una nuova frequentazione che non darà i frutti sperati.

Ida e Riccardo ai ferri corti: anticipazioni U&D prossime puntate settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne che arrivano dalla registrazione del 12 settembre 2022, rivelano che i litigi continueranno a essere al centro dell'attenzione.

In particolar modo, tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri non mancheranno nuovi momenti di tensione, dopo che i due hanno scelto di interrompere definitivamente la loro frequentazione e intraprendere due strade differenti.

Eppure sembrerebbe proprio che l'alchimia tra i due non sia svanita del tutto, dato che nel corso di queste prime registrazioni della nuova edizione, non sono mancati i momenti di confronto/scontro in studio.

Roberta e Alessandro chiudono: anticipazioni U&D prossime puntate

In attesa di scoprirlo, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che si tornerà a parlare anche di Roberta Di Padua.

La dama, infatti, dopo un lungo periodo di assenza tornerà ad essere uno dei volti di spicco della trasmissione e si rimetterà in gioco accettando di frequentare il cavaliere Alessandro (ex di Ida Platano) fuori dallo studio del talk show di Maria De Filippi.

Peccato, però, che le cose tra i due non andranno nel migliore dei modi: il risultato finale della loro esterna li spingerà a rendersi conto di non essere compatibili e quindi di non poter stare insieme.

Ecco allora che Roberta e Alessandro decideranno di chiudere la loro frequentazione e di voltare pagina. La dama, nonostante l'addio con il cavaliere, continuerà ad essere uno dei volti del parterre over di questa edizione.

Gemma volta pagina, torna Isabella: anticipazioni U&D prossime puntate

Spazio anche alle novità legate a Gemma Galgani. Le anticipazioni di U&D che arrivano dalla registrazione di lunedì 12 settembre 2022, rivelano che la dama torinese farà i conti con un nuovo cavaliere che arriverà in studio per conoscerla.

Occhi puntati anche sul ritorno della coppia Isabella-Fabio: dopo essere convolati a nozze insieme, i due ex volti del trono over, racconteranno in studio come sta procedendo il loro matrimonio.