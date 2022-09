Questo lunedì 12 settembre, è stata registrata una nuova puntata di Uomini & Donne, la quinta della nuova edizione.

Le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, riguardano sia i tronisti giovani che i personaggi del Trono Over. Non è scattata la scintilla tra Roberta e Alessandro, ma lei è rimasta comunque nel parterre. Ida ha continuato a litigare con Riccardo e Armando, mentre Tina ha preso un po' in giro Gemma chiedendo di farla visitare da un medico. Ospiti delle riprese odierne, Isabella e Fabio.

Aggiornamenti dagli studi di U&D

Tensione alle stelle nella puntata di U&D che è stata registrata il 12 settembre. Gli spoiler che stanno trapelando dagli studi Elios, fanno sapere che tra dame e cavalieri ci sono stati scontri e accese discussioni, soprattutto tra i veterani del cast.

Ida e Riccardo hanno continuato a litigare sempre sulle stesse faccende, il tutto nonostante pochi giorni fa si siano abbracciati e commossi davanti a tutti.

A interferire nelle diatribe delle riprese è stato anche Armando, che si è intromesso anche nella frequentazione tra Alessandro e Roberta.

A proposito dei due appena citati, dopo essere usciti a cena hanno deciso di non proseguire nella conoscenza: anche se il rapporto con Vicinanza non è decollato (è stato lui a chiedere a Maria De Filippi di far restare la romana dopo un'ospitata), Di Padua rimane nel parterre per cercare quell'anima gemella che insegue ormai da anni.

Il siparietto con l'opinionista di U&D

Sempre sul fronte Over, nel corso della registrazione di lunedì 12 settembre è stato dato spazio a Gemma.

Messa da parte la delusione per la frequentazione finita male col signor Didier, Galgani ha accolto a braccia aperte un nuovo corteggiatore.

Durante le riprese, però, Tina Cipollari ha un po' preso di mira la 72enne chiedendo ripetutamente a Maria De Filippi di far entrare un medico per soccorrerla.

Era da molto tempo che l'opinionista del dating-show non "usava" la torinese per qualche suo siparietto: per mesi, infatti, la bionda vamp ha preferito punzecchiare Pinuccia Della Giovanna anziché la sua storica antagonista.

A partecipare alla quinta puntata dell'edizione 2022/2023 del dating-show, sono stati Isabella Ricci e Fabio Mantovani: i due si sono conosciuti negli studi Elios meno di un anno fa e dopo pochi mesi si sono sposati.

Novità sui giovani del cast di U&D

Nel corso della registrazione di U&D di oggi, si è parlato di tutti e quattro i tronisti.

Visto che per questa settimana non ci saranno altre riprese, la conduttrice si è occupata dei percorsi di tutti i giovani che lei e la redazione hanno scelto per il nuovo Trono Classico.

Federica e Lavinia hanno portato in esterna un corteggiatore a testa, così come Federico N e Federico D.

Al momento, però, non sembra emergere nessun particolare interesse tra i protagonisti sulla poltrona rossa e i loro spasimanti.

Per quanto riguarda gli Over, le discussioni l'hanno fatta da padrona. Chi si aspettava che Ida e Riccardo si riavvicinassero dopo la commozione di qualche giorno fa (Guarnieri ha pianto sentendo la ex fare l'elenco dei suoi pregi), rimarrà deluso nel leggere le anticipazioni del 12 settembre.

I due ex fidanzati, infatti, hanno litigato ancora e a lungo, ma soprattutto senza arrivare mai a un punto d'incontro.

Stesso discorso vale per Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza, che da mesi continuano a scontrarsi davanti alle telecamere a causa di un'antipatia reciproca che emerge ogni volta che Maria De Filippi chiede a uno di commentare il percorso dell'altro.