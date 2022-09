Si è da poco conclusa la prima registrazione settimanale di Uomini & Donne. Il blogger Lorenzo Pugnaloni fa sapere che in studio si è parlato a lungo di Roberta e Alessandro, la cui frequentazione procede a rilento a causa di alcuni dubbi della dama. Dopo un lungo dibattito, il cavaliere ha ammesso di essere innamorato di Ida e si è riproposto a lei. Platano ci ha pensato un po' e poi ha accettato di uscire a cena con l'ex. Riccardo Guarnieri non era presente alle riprese di venerdì 30 settembre.

Aggiornamenti dagli studi di U&D

Si è conclusa prima del solito la registrazione di U&D di venerdì 30 settembre.

Il blogger Pugnaloni ha appena riportato le anticipazioni dettagliate di quello che è accaduto in studio, soprattutto sul fronte Over.

Roberta e Alessandro hanno monopolizzato gran parte del tempo a disposizione con un confronto piuttosto acceso. Di Padua ha detto di non fidarsi completamente di Vicinanza perché secondo lei prova ancora qualcosa per Ida. Dopo aver negato per un po', il napoletano ha ammesso che Platano gli è rimasta nel cuore, anzi oggi è certo di essere innamorato di lei.

La parrucchiera è rimasta spiazzata da questa dichiarazione d'amore, anche se poi ha accettato di uscire a cena con l'ex fidanzato per capire se tra loro può risbocciare un sentimento sopito ormai da mesi.

Gemma continua la conoscenza a U&D

Un'altra anticipazione che è trapelata sulle riprese di U&D del 30 settembre, riguarda Gemma Galgani. La torinese sta continuando a frequentare il signore che è sceso per lei la scorsa settimana, anche se storce un po' il naso quando scopre che lui sta conoscendo anche un'altra donna del parterre.

Alla registrazione del dating-show di oggi pomeriggio, non ha partecipato Riccardo Guarnieri. Il pugliese, dunque, non ha assistito all'inaspettato riavvicinamento tra la sua ex fidanzata e Alessandro, che proprio in queste ore ha "accantonato" Roberta Di Padua per cercare di ottenere un'altra possibilità dalla bresciana che ha amato la scorsa primavera e per la quale nutre ancora un forte sentimento.

Platano in un primo momento ha detto di no quando le è stato chiesto se intende tornare con Vicinanza, poi ci ha riflettuto ed ha acconsentito ad una cena questa sera stessa per capire se il loro rapporto può ricominciare da dove si è interrotto quanto Riccardo è rientrato nel cast fisso.

Primo bacio per Lavinia a U&D

Il blogger Lorenzo Pugnaloni fa sapere che oggi si è parlato soltanto di Lavinia in modo approfondito. La tronista ha dato il suo primo bacio a un corteggiatore, ma a sorpresa non si tratta di Francesco.

Federico Dainese, Federico Nicotera e Federica Aversano erano presenti in studio, ma di loro si è parlato poco o nulla: il 1° ottobre è prevista un'altra registrazione e quindi Maria De Filippi dovrebbe dare loro più spazio.

Lo spoiler più interessante della puntata che c'è stata in queste ore agli Elios, ovviamente è quello sull'ennesimo cambio di rotta di Alessandro. Da quando è iniziata l'edizione 2022/2023 del programma di Canale 5, il napoletano si è detto interessato prima a Ida (con la quale è uscito e si è baciato una sola sera), poi a Gloria (con la quale non è scoccata la scintilla) e infine a Roberta.

Con quest'ultima è cominciata un'assidua frequentazione, anche se la dama ha sempre avuto dei dubbi sul coinvolgimento del cavaliere nei suoi riguardi: le anticipazioni di quanto registrato il 30 settembre, rivelano che la romana ha sempre avuto ragione perché nel cuore dell'indeciso Alessandro c'è ancora Ida. La curiosità del pubblico, però, ora è per la reazione che avrà Riccardo quando scoprirà tutto quello che è accaduto in studio in sua assenza.