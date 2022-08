Nella giornata di mercoledì 31 agosto si sono svolte le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e donne. Durante le riprese ci sono stati colpi di scena e novità per i protagonisti del parterre over. A tal proposito, Ida Platano ha deciso di dare una nuova occasione ad Alessandro Vicinanza e la coppia è uscita insieme e si è baciata. Nel frattempo, una nuova dama è arrivata in studio per corteggiare Alessandro e Pinuccia si è arrabbiata. A quel punto, è nata una discussione fra Tina e la signora di Vigevano. Gemma, invece, ha baciato un cavaliere che era arrivato per conoscerla nella registrazione precedente.

Uomini e Donne, registrazione 31 agosto: Ida bacia Alessandro

Nell'edizione 2021/2022 di Uomini e Donne, Ida aveva deciso di voltare pagina, dopo la fine tormentata della sua storia con Riccardo Guarnieri. Durante le puntate del dating show, andate in onda sul piccolo schermo, Platano aveva avuto una breve conoscenza con Alessandro Vicinanza. La coppia, però, aveva deciso di interrompere la frequentazione, dopo poco tempo. Nella registrazione del 31 agosto c'è stato un ritorno di fiamma e le anticipazioni trapelate in rete, attraverso l'account social di Lorenzo Pugnaloni, rivelano che Ida è uscita con Alessandro e i due ex si sono baciati. Al momento, non è chiaro quale sia stato il commento di Riccardo Guarnieri, vedendo la sua ex fidanzata, ritornare con il cavaliere campano.

Uomini e Donne, anticipazioni settembre: Pinuccia ai ferri corti con Alessandro

Nel frattempo, la registrazione di Uomini e Donne di mercoledì 31 agosto non è stata positiva per Pinuccia. Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che durante le riprese è arrivata una dama, pronta a mettersi in gioco nella trasmissione di Maria De Filippi, tentando di conquistare Alessandro.

Vista la rivale in amore, la dama di Vigevano si è arrabbiata. Dopo che Pinuccia ha manifestato il suo malcontento, non è mancato il commento di Tina Cipollari che, già nella precedente edizione, non aveva nutrito simpatia per l'arzilla signora.

Uomini e Donne, prossime puntate: Gemma bacia un cavaliere, ma viene lasciata

Anche la stagione 2022/2023 di Uomini e Donne non sembra portare nessuna novità positiva per Gemma.

Nella registrazione del dating show del 30 agosto, in studio, era arrivato un cavaliere per conoscere la dama torinese e, a quel punto, Galgani aveva deciso di uscire con il nuovo pretendente. Durante le riprese del 31 agosto, Gemma è stata lasciata dal single con cui si era scambiata affettuosità la sera precedente. Al momento, non è chiaro come mai l'uomo abbia deciso di chiudere frettolosamente la conoscenza con Galgani e non è trapelata nessuna informazione su Tina Cipollari e la sua opinione in merito alla vicenda.