Venerdì 30 settembre, i concorrenti del GFVip7 si sono riuniti per fare la spesa settimanale. Mentre alcuni “vipponi” stavano decidendo a quale cibi dare priorità, Attilio Romita si è detto in disaccordo suo modo di effettuare gli acquisti. La critica però non è stata gradita da Charlie Gnocchi che, a sua volta ha sbottato contro il giornalista.

Il punto di vista di Romita manda su tutte le furie Gnocchi

Nel vedere i compagni d’avventura non trovare un punto d’incontro sulla spesa settimanale, Attilio Romina ha fornito il suo punto di vista. Secondo il giornalista, Luca Salatino non dovrebbe pensare alla gestione della spesa come se stesse in un ristorante.

Per questo motivo l’ex mezzobusto del TG1 ha ritenuto giusto che la lista della spesa venisse fatta da un altro concorrente del GFVip7. Successivamente Attilio ha rincarato la dose: “Siete surreali quando fate la spesa”.

Le dichiarazioni di Romita non sono state gradite da Charlie Gnocchi. Mentre Salatino stava cercando di fornire la sua versione, Charlie Gnocchi ha sbottato: “Vieni te allora, sennò taci”. Il conduttore radiofonico ha rivelato di essersi sentito offeso per essere definito “surreale”. A tal proposito il diretto interessato ha sostenuto che l’aggettivo utilizzato da Attilio fosse fuori luogo: “Vuoi fare l’intellettuale e sei una m… vivente”. Non contento Gnocchi ha continuato con una serie di epiteti nei confronti del giornalista.

La reazione del web

Il botta e risposta tra Attilio e Charlie non è passato inosservato ai telespettatori della diretta h24. In particolare, su Twitter, alcuni utenti hanno giudicato eccessiva la reazione di Gnocchi. Un utente ha fatto notare che non è la prima volta che il conduttore radiofonico si lascia andare reazioni simili.

Un altro utente ha chiosato: “Eccessivo, esagitato, prepotente, egocentrico. Vergogna…”.

Nei giorni scorsi, Charlie si era scagliato contro Cristina Quaranta sempre per il discorso legato alla spesa. La showgirl aveva sostenuto di voler mangiare bene non avendo problemi di intolleranze alimentari. A detta di Gnocchi, però, la coinquilina non avrebbe dovuto parlare visto che non avrebbe mai partecipato alla lista della spesa.

La versione degli altri concorrenti

Secondo Wilma Goich, prima bisognerebbe pensare al bene di tutti i concorrenti del GFVip7. In un secondo momento si dovrebbe dare spazio a chi ha problemi col cibo. Per George Ciupillan, Luca dovrebbe pensare di gestire una mensa e non un ristorante visto che ognuno nella casa ha delle esigenze. Attilio Romita ha ribadito che la spesa andrebbe fatta fare ad un altro concorrente piuttosto che Luca Salatino, in modo da vedere la situazione in modo obbiettivo.