Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne avvenuta il 30 settembre rivelano che c'è stato ampio spazio per le vicende del trono over. Occhi puntati in primis sulle vicende di Roberta e Alessandro ma anche su quelle della dama Ida, la quale farà i conti con una proposta del tutto inaspettata.

Alessandro confessa la verità su Ida: anticipazioni Uomini e donne registrazione 30/09

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne del 30 settembre rivelano che si è parlato a lungo di Roberta e Alessandro.

I due si sono ritrovati a discutere al centro dello studio e, argomento della discussa, è stata Ida Platano, ex fidanzata di Alessandro.

La frequentazione tra Roberta e il cavaliere non sta procedendo proprio nel migliore dei modi e, secondo la dama, lui sarebbe ancora preso dalla sua ex Ida. Nel corso di questa nuova registrazione così come riportato dalla pagina "Uomini e donne classico e over", Alessandro ha scelto di confessare la verità.

Ida accetta di uscire di nuovo con Alessandro: anticipazioni Uomini e donne

Il cavaliere ha ammesso di essere ancora innamorato di Ida Platano e quindi di non averla dimenticata del tutto, così come aveva fatto credere precedentemente. Un colpo di scena del tutto inaspettato anche per la stessa Ida: le anticipazioni di questa nuova registrazione rivelano che la dama in un primo momento ha "rifiutato" Alessandro poi, però, ha cambiato idea ed ha accettato di fare una nuova esterna con lui.

Tra gli assenti di spicco di questa nuova registrazione c'è Riccardo Guarnieri: il cavaliere, ex di Ida, non ha preso parte alle riprese di questa settimana e quindi non ha potuto commentare in presa diretta la nuova dichiarazione d'amore di Alessandro.

Spazio anche alle vicende di Gemma che, nel frattempo, sta portando avanti la frequentazione con il cavaliere Roberto.

Peccato, però, che lui non sia interessato solo alla dama torinese, dato che sta conoscendo meglio anche Silvia.

Lavinia bacia il corteggiatore Alessio: anticipazioni Uomini e donne registrazione 30/09

Occhi puntati anche sulle vicende dei tronisti in carica. Le anticipazioni di questa registrazione di Uomini e donne rivelano che c'è stato spazio solo per le vicende di Lavinia, la quale è stata protagonista di una nuova esterna con il pretendente Alessio.

Contrariamente alle aspettative, i due si sono scambiati anche il loro primo bacio durante l'incontro fatto fuori dallo studio televisivo.

In studio è entrata anche Federica Aversano ma, questa volta, non si è parlato di lei e delle sue nuove vicende sentimentali. Assenti, invece, i due tronisti.