Armando Incarnato non ha ancora dimenticato del tutto Ida Platano? Sono ripartite le registrazioni della nuova stagione di Uomini e donne 2022/2023, la cui messa in onda è in programma a partire da lunedì 19 settembre nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

La presenza di Armando non è passata inosservata, complice una sfuriata fatta nei confronti della sua ex Ida Platano e, come se non bastasse, in queste ore si è lasciato andare anche a una dedica d'amore sui social che sta facendo discutere i fan.

Ida bacia Alessandro, Armando interviene: anticipazioni U&D nuove puntate

Nel dettaglio, le prime registrazioni di Uomini e donne sono state ricche di colpi di scena. Ida Platano si è ritrovata a confrontarsi con il suo ex Riccardo Guarnieri e i due hanno scelto di mettere la parola fine alla loro frequentazione.

Al tempo stesso, però, Ida Platano ha voltato subito pagina e ha scelto di concedere una seconda chance a un'altra sua vecchia conoscenza.

Trattasi di Alessandro, un altro cavaliere del trono over, col quale in passato la dama siciliana ha avuto un flirt che non ha dato i frutti sperati.

Ida ha scelto di fare un'esterna con Alessandro e durante questa loro uscita insieme è scattato anche un bacio, che sembra aver riacceso l'interesse di entrambi.

Anticipazioni U&D: la scenata di Armando nei confronti di Ida

Il vero colpo di scena delle prime puntate di Uomini e donne, però, riguarderà l'attacco di Armando nei confronti di Ida Platano.

Il cavaliere napoletano, infatti, non si farà problemi a bacchettare la dama siciliana per questo suo modo di fare e per la scelta di concedere una seconda chance ad Alessandro, tanto da arrivare anche al bacio al primo appuntamento dopo tanto tempo in cui sono stati distanti l'uno dall'altro.

Una "scenata" che, in queste ore, assume un significato diverso alla luce del post che Armando ha pubblicato su Instagram, contenente una dedica d'amore.

La presunta dedica di Armando per Ida di U&D

Il cavaliere napoletano si è mostrato al suo pubblico con un look ancora una volta diverso (questa volta ha sfoggiato i capelli bianchi) e allo scatto ha aggiunto delle frasi romantiche che sarebbero indirizzate a una donna ignota.

"Squarci nel cuore come crepe sui muri. Puoi impedire un amore, ma non puoi impedire di amare" ha scritto Armando nel suo post.

"Ne a me, tantomeno a lei. Aspetterò..." ha aggiunto ancora il cavaliere di Uomini e donne over con tanto di cuore rosso passione.

Frasi che non sono passate inosservate sui social, tanto che alcuni fan hanno subito ipotizzato che la destinataria possa essere Ida Platano. Possibile che tra i due ci sia ancora un conto in sospeso?