Cosa succede nelle nuove puntate di Uomini e donne di settembre? Le anticipazioni sul programma dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che sono stati registrati i primi appuntamenti di questa nuova edizione che andrà in onda dal 19 settembre in poi su Canale 5.

Le sorprese non mancheranno dato che, fin dal primo momento, si tornerà a parlare delle vicende di alcuni volti di spicco della trasmissione, tra cui Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

I due saranno al centro dell'attenzione anche per la "sgridata" di Maria De Filippi, la quale non si farà problemi a bacchettare i due protagonisti del trono over.

Maria bacchetta Ida e Riccardo: anticipazioni Uomini e donne settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne del prossimo settembre 2022, rivelano che Ida e Riccardo dopo un nuovo acceso confronto in studio, decideranno di dirsi addio e di percorrere due strade differenti.

Eppure, quello che succederà nelle ore successive, scatenerà l'ira di Maria De Filippi, la quale non si farà problemi a bacchettare i due protagonisti della trasmissione.

In particolar modo, Riccardo Guarnieri chiederà con insistenza di poter corteggiare Federica Aversano, la nuova tronista di soli 28 anni tornata in studio dopo il suo percorso come corteggiatrice di Matteo Ranieri.

Ida Platano, invece, deciderà di concedere una nuova possibilità al suo ex Alessandro, col quale già in passato aveva provato a costruire qualcosa di serio fuori dal programma.

In quel caso, però, i risultati furono negativi e i due si dissero addio.

Armando sbotta contro Ida: anticipazioni Uomini e donne settembre

Di conseguenza, alla luce di questi atteggiamenti, Maria De Filippi non si è fatta problemi a bacchettare Ida e Riccardo, tacciandoli di assumere dei comportamenti a tratti infantili per la loro età, quasi come se volessero farsi dei dispetti a vicenda.

Le anticipazioni di Uomini e donne di settembre rivelano che, a scatenare la sua ira contro Ida, sarà anche il cavaliere Armando che non apprezzerà il bacio tra la dama e il suo ex Alessandro, durante la prima esterna fatta insieme in questa nuova edizione.

Occhi puntati anche su Gemma che, tornata in studio dopo le voci di un possibile addio, sarà subito impegnata in una nuova frequentazione che non darà i risultati sperati.

Biagio assente in studio: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Tra gli assenti in studio delle prime puntate di Uomini e donne del prossimo settembre, spicca il nome del cavaliere Biagio.

Dopo essere stato uno dei volti indiscussi della passata edizione, il cavaliere napoletano non ha partecipato alle prime due registrazioni della nuova stagione.

Confermatissima, invece, la presenza dei due opinionisti storici del talk show di Maria De Filippi.

Anche quest'anno, Gianni Sperti e Tina Cipollari avranno il compito di commentare le vicende dei vari protagonisti di trono over e classico, con i loro giudizi che sicuramente accenderanno discussioni e dibattito in studio.