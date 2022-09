Secondo le anticipazioni giornaliere di Terra amara, relative all'episodio in onda giovedì 8 settembre 2022 su Canale 5, ci sono brutte notizie per Yilmaz, il quale rischierà di essere ucciso da Gaffur. Tutto accadrà nel momento in cui Akkaya finirà in coma a seguito di un incidente d'auto. Sarà Fekeli a impedire, appena in tempo, che il capomastro di Demir uccida il suo figlioccio.

Yilmaz grave dopo un incidente con l'auto: spoiler Terra amara

Terra Amara prosegue la messa in onda nel pomeriggio dell'8 settembre con un nuovo episodio. Tutto riprenderà dal momento in cui Zuleyha riuscirà a evitare che Yilmaz e Demir si sparino a vicenda.

Riuscirà a far desistere il marito facendogli una dichiarazione d'amore. Parole che colpiranno nel segno, visto che Demir prometterà anche alla madre Hunkar che non spargerà più sangue. Ciò nonostante, tratterà sia Yilmaz che Fekeli come suoi nemici. Intanto proprio Akkaya rimarrà sconvolto dopo aver ascoltato le parole di Zuleyha per Demir, non sapendo che la donna che ama ha mentito solo per salvargli la vita. Il figlioccio di Fekeli girovagherà in auto, sino a quando avrà un incidente. Sarà Fekeli, non vedendolo tornare, a dare ordine di cercarlo. Yilmaz verrà ritrovato in condizioni critiche.

Yilmaz in coma, Gaffur tenta di soffocarlo in ospedale

Dando uno sguardo alle anticipazioni di Terra amara, Yilmaz verrà ricoverato in ospedale e sarà in coma.

Fekeli sarà disperato e avrà timore che possa non farcela. Il boss sospetterà che dietro l'incidente del figlioccio ci sia Demir. Intanto Saniye spronerà Gaffur a fare qualcosa per rientrare nelle grazie di Demir. Il capomastro, allora, penserà bene di approfittare delle condizioni di Akkaya per eliminarlo definitivamente.

Di tutto questo Yaman sarà all'oscuro. Gaffur quindi andrà in ospedale e, approfittando di un momento di distrazione, si introdurrà nella stanza di Yilmaz, cercando di soffocarlo con un cuscino.

Fekeli impedisce a Gaffur di uccidere Yilmaz: puntata dell'8 settembre

Solo l'intervento di Fekeli, impedirà a Gaffur di uccidere Yilmaz.

Il boss sarà furioso e di certo non userà maniere gentili per affrontare il marito di Saniye. Fekeli, infatti, vorrà farlo confessare, per scoprire se realmente ci sia Demir dietro l'incidente d'auto che ha portato Yilmaz al coma. Zuleyha, venuta a conoscenza delle gravi condizioni del suo amato, chiederà aiuto a Sabahattin per potergli fare visita in ospedale. Sarà il medico a darle un sonnifero che poi Zuleyha verserà nel bicchiere di Hunkar, la quale cadrà in un sonno profondo. Dando uno sguardo a ciò che accadrà nella puntata successiva di Terra amara, si viene a sapere che Zuleyha riuscirà a recarsi in ospedale da Yilmaz, il quale fortunatamente si risveglierà dal coma.