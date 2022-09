Quella tra Ida e Riccardo sembra essere la storia infinita. Anche se si sono lasciati più di due anni fa, i due continuano a essere protagonisti di Uomini & Donne con battibecchi, dispetti reciproci, recriminazioni sul passato e tentativi di riavvicinamento. La puntata che è stata trasmessa in tv il 27 settembre, ad esempio, ha visto Maria De Filippi vestire i panni di paciere tra Platano e Guarnieri. La presentatrice ha cercato di far tornare insieme i due ex decifrando i loro comportamenti a tratti adolescenziali, ma non ci è riuscita perché nel cavaliere ha prevalso ancora una volta l'orgoglio.

Aggiornamenti dagli studi di U&D

Il pubblico di U&D sembra essersi rassegnato al fatto che almeno un paio di puntate a settimana siano dedicate all'infinito tira e molla tra Ida e Riccardo. Anche martedì 27 settembre, infatti, i protagonisti assoluti del dating show sono stati gli ex fidanzati che continuano a prendersi e lasciarsi sotto i riflettori.

Ad alimentare le speranze di quei fan che ancora credono in un ritorno di fiamma, l'altro giorno è stata Maria De Filippi che, forse un po' a sorpresa, ha cercato di far riavvicinare Platano e Guarnieri con dei discorsi chiari e logici.

Dopo aver visto il cavaliere mettere il broncio alla notizia che la dama era uscita con Alessandro e l'aveva anche baciato, la presentatrice Mediaset ha deciso di mettere alle strette il pugliese facendogli dire quello che per orgoglio ometterebbe da anni.

La pressione della padrona di casa di U&D

"Ma secondo te perché è uscita con Alessandro e l'ha baciato? Svegliati" ha detto Maria a Riccardo nell'analisi lucidissima che ha fatto l'altro giorno negli studi di U&D.

Quando il cavaliere ha cercato di paragonare il suo rapporto con Ida con quello che lei ha avuto con Vicinanza, la conduttrice l'ha bloccato facendogli notare che la bresciana sarebbe stata disposta a riprovarci con lui se solo avesse ammesso che la amava ancora.

"Voi due non vi capite, tu parli inglese e lei francese" ha sentenziato De Filippi prima di rispiegare a Guarnieri il perché l'ex fidanzata si sia riavvicinata a un altro uomo.

"Ti ha visto ballare con Federica, che doveva pensare? Che sei ancora interessato? Ma perché lei deve capire te e tu non capisci mai lei?" ha proseguito la padrona di casa del dating show nel lungo discorso di persuasione che ha fatto al protagonista del Trono Over.

I dubbi degli spettatori di U&D

Maria si è detta certa del fatto che a Riccardo abbia dato fastidio il bacio che Platano ha dato ad Alessandro, così gli ha chiesto chiaramente: "Ma Ida ti piace ancora?".

Come al suo solito, però, il pugliese ha cercato di non rispondere in modo soddisfacente alla domanda, ma la padrona di casa di U&D l'ha bloccato e gliel'ha richiesto un'altra volta perché pretendeva una risposta definitiva.

"Lei rimarrà sempre una bellissima donna ai miei occhi, questa cosa non cambierà mai" ha esordito Guarnieri nella spiegazione che non ha convinto né De Filippi né i telespettatori.

"Oggi sono ancora spinto dalla rabbia, quindi ti dico di no" ha aggiunto il cavaliere del Trono Over con un tono di voce tutt'altro che deciso.

La conduttrice Mediaset non ha inveito oltre, ma ha voluto fare presente a entrambi i protagonisti di questo tira e molla che non hanno più 15 anni, quindi non dovrebbero comportarsi come i ragazzini che si fanno dei dispetti.

Quando Armando ha preso la parola e ha invitato lui e Ida a decidere se tornare insieme o voltare pagina per il bene di tutti, Riccardo ha commentato: "Io resto fermo sulle parole che lei mi ha detto l'altra volta e, con tutto il rispetto, non mi faccio influenzare da Maria".