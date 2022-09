Proseguono su Canale 5 gli appuntamenti con Un altro domani. La tresca amorosa tra Angel e Ines arriverà ad un punto di rottura, così come svelano le anticipazioni delle nuove puntate. La moglie di Ventura avrà un comportamento ambiguo che deluderà il suo amante, tanto da portarlo a troncare la relazione. Alicia, ancora piena di speranze che tra lei e il figlio di Patricia possa esserci un futuro, contribuirà alla rottura tra i due, rivelando a Ventura ciò che sua la moglie ha fatto.

Anticipazioni Un altro domani, puntate spagnole: Ines in preda ai malori

La situazione inizierà a farsi complicata non appena Angel dotterà un nuovo ruolo di prestigio all'interno dell'azienda di Ventura. La Acevedo però non ne sarà affatto felice. La donna sa infatti che il marito è implicato in affari loschi e temerà che l'uomo possa portare sulla cattiva strada anche il suo amante. Ines ne parlerà con il figlio di Patricia, ma lui sembrerà non avere alcuna intenzione di abbandonare il ruolo da poco ottenuto. La questione sarà motivo di disguidi tra i due, così la Acevedo penserà bene di architettare un piano per mettere in cattiva luce il Godoy agli occhi del marito.

La bibliotecaria penserà bene di rubare soldi e dei documenti molto importanti al consorte, in modo tale che lui possa pensare che sia stato Angel a derubarlo e di consegna licenziarlo.

In effetti, inizialmente Ventura inizierà ad essere molto sospettoso del suo collaboratore e a guardarlo sotto una cattiva luce. La situazione avrà però nuovi risvolti quando Ines inizierà ad accusare dei malori. La donna sarà così costretta ad affidare la gestione della libreria totalmente ad Alicia.

Spoiler Un altro domani, trame Spagna: Alicia trova in libreria i soldi rubati a Ventura

Alicia sarà ancora ossessionata da Angel e dall'idea di poter rimanere con lui. Quando la ragazza si ritroverà da sola in negozio e troverà nascosti dei soldi, inizierà a capire tutto. Alicia coglierà la palla al balzo per mettere in cattiva luce Ines, rivelando a Ventura che è stata proprio la moglie a derubarlo.

La ragazza inoltre, consiglierà all'imprenditore di far rinchiudere sua moglie in quanto potrebbe avere dei problemi. Ventura deciderà però che sia sufficiente che la moglie rimanga chiusa in camera fino a quando lui non stabilirà che si sia ripresa. Ovviamente, Angel verrà a conoscenza del piano attuato dalla sua amante, motivo per cui, fortemente amareggiato, deciderà d'interrompere la loro relazione clandestina. La Acevedo cercherà di convincere a cambiare idea ad Angel, ma senza alcun successo. A gioire di questa situazione sarà invece Alicia, convinta di poter avere finalmente una possibilità con Angel.