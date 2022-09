Nella giornata di sabato 24 settembre si è svolta la registrazione di una nuova puntata di Uomini e donne. Durante le riprese ci sono stati colpi di scena e novità per i protagonisti del parterre over. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Gemma sta frequentando Roberto, mentre Ida sta uscendo con Claudio. Nel frattempo Roberta e Alessandro continuano a vedersi, anche se la coppia ha discusso in studio a causa di un messaggio. Inoltre c'è stato spazio per trattare le vicende sentimentali di Riccardo che, durante un ballo, si è avvicinato a Federica.

U&D, registrazione 24 settembre: Gemma esce con Roberto

Il periodo di sfortuna in amore per Gemma Galgani sembrerebbe terminato. Nella giornata del 24 settembre, le cose per la dama torinese sembrerebbero andare nel verso giusto. Le anticipazioni della registrazione delle nuove puntate di Uomini e Donne, trapelate in rete attraverso l'account Instagram di Lorenzo Pugnaloni rivelano che Gemma sta uscendo con un cavaliere di nome Roberto.

Le indiscrezioni su quanto accaduto nelle riprese del dating show di Maria De Filippi forniscono dei dettagli in più in merito alla frequentazione fra i due protagonisti del parterre della trasmissione. A tal proposito, sembrerebbe che a Galgani piaccia molto il nuovo single che sta conoscendo.

Uomini e Donne, riprese 24 settembre: Ida volta pagina con Claudio

Anche per Ida sembrerebbe esserci un periodo positivo in campo sentimentale. Platano sta conoscendo Claudio e le cose tra i due sembrerebbero andare nella giusta direzione.

Le anticipazioni delle riprese di sabato 24 settembre non forniscono dettagli in più in merito al nuovo cavaliere che sta uscendo con l'ex protagonista di Temptation Island.

Nel frattempo sono state trattate le vicende amorose di due ex compagni di Ida: Alessandro Vicinanza e Riccardo Guarnieri.

Uomini e Donne, prossime puntate: Alessandro litiga con Roberta, Riccardo si avvicina a Federica

Alessandro sta continuando la frequentazione con Roberta Di Padua, ma la coppia ha discusso. Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che, durante la registrazione del 24 settembre, la coppia ha litigato a causa di un messaggio.

Attualmente, però, non è chiaro chi siano stati il mittente e il ricevente, né sono state diffuse informazioni sul contenuto per il quale abbiano discusso.

Nel frattempo, durante un ballo, Riccardo si è avvicinato a Federica e Maria De Filippi ha voluto sapere dalla tronista se il cavaliere pugliese avesse voluto ballare con lei. A quel punto, Aversano ha affermato, ancora una volta, di non essere interessata all'ex fidanzato di Ida Platano. Durante le riprese non è stato dato spazio all'amicizia fra Pinuccia e Alessandro, mentre si è parlato della conoscenza fra Pino (cavaliere del parterre over) e la dama Marina.

Un cavaliere del dating show di Canale 5, inoltre, ha deciso di passare al trono classico per corteggiare Federica. La tronista non è rimasta particolarmente colpita dal single, ma ha comunque deciso di conoscerlo.