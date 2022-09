Diverse novità saranno al centro delle nuove puntate di Beautiful trasmesse a fine settembre negli Usa. Le trame della soap opera rivelano che Hope Logan si infurierà con Brooke in difesa di Thomas Forrester. Taylor Hayes, invece, lascerà andare Ridge.

Beautiful, anticipazioni: Brooke chiama i servizi sociali contro Thomas

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le nuove puntate trasmesse a fine settembre sui teleschermi americani rivelano che Ridge e Thomas riceveranno una visita indesiderata a villa Forrester. Purtroppo Brooke chiamerà gli assistenti sociali dopo essere rimasta sconvolta da uno scontro con il figliastro.

Il signor Forrester sarà quindi costretto a prendere le difese di suo figlio quando arriveranno le autorità a fargli alcune domande scomode.

Nonostante la difesa, Thomas sarà comunque furioso con suo padre per essersi schierato dalla parte di Brooke. Il fratello di Steffy, infatti, rimarrà senza parole per il fatto che Ridge non riponga fiducia in lui. Pertanto il giovane chiederà allo stilista per quale motivo sceglie sempre sua moglie rispetto ai suoi stessi figli.

Taylor si reca a Aspen dopo aver deciso di prendere le distanze da Ridge

Nelle puntate americane di Beautiful, trasmesse nel 2023 anche sui teleschermi italiani, Taylor prenderà una decisione riguardo al triangolo amoroso che la vede insieme a Ridge e Brooke.

In particolare, la dottoressa Hayes dirà a sua figlia Steffy di amare lo stilista, ma è stanca dei continui scontri con la rivale. Per questa motivo, la suocera di Finn deciderà che d’ora in poi terrà le distanze dal suo ex marito, lasciandolo nelle mani della signora Logan.

Poi arriverà il colpo di scena: la sorella di Thomas farà in modo che sua madre parta per un viaggio ad Aspen in modo tale da fare chiarezza nei sentimenti che prova per suo padre.

Un gesto che sarà colto con estrema gratitudine da Taylor, la quale inizierà a fare i preparativi per trascorrere del tempo da sola nella località di montagna. Tuttavia il viaggio in solitaria durerà molto poco, visto che sarà raggiunta da altri.

Hope prende le difese dell’ex marito davanti sua madre

Allo stesso tempo, Hope e Brooke saranno protagoniste di un nuovo scontro.

La giovane discuterà con sua madre circa le capacità genitoriali di Thomas. A tal proposito, la madre di Beth perderà il lume della ragione quando scoprirà che Brooke ha chiamato gli assistenti sociali contro l’ex marito.

La signora Logan, a questo punto, cercherà di giustificarsi, rivelando di averli chiamati in quanto crede che Douglas non sia al sicuro con Thomas. Una versione, che però non sarà accettata da Hope, in quanto sospetta che sua madre abbia ingigantito il confronto avuto con il giovane Forrester. Una difesa, che ovviamente lascerà senza parole la signora Logan.