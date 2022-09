L'inizio di Uomini e donne 2022/2023 è slittato di 24 ore a causa della concomitanza con i funerali della Regina Elisabetta d'Inghilterra. Anziché lunedì 19, la prima puntata della nuova edizione del dating-show andrà in onda martedì 20 settembre, quasi tre settimane dopo essere stata registrata. Le anticipazioni che da giorni circolano in rete, riguardano anche il cast che animerà la prima parte di stagione: tante riconferme nel parterre Over, tranne quella di Biagio Di Maro.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Era lo scorso 30 agosto quando sono cominciate le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne.

Ad oggi, venerdì 16 settembre, nessun appuntamento con l'edizione 2022/2023 è ancora stato trasmesso su Canale 5: l'esordio del dating-show sul piccolo schermo, infatti, è previsto per martedì prossimo.

Gli spettatori più impazienti, però, sono già andati a leggere le anticipazioni delle riprese che ci sono state nelle ultime tre settimane, venendo a conoscenza dei primi colpi di scena che i vari protagonisti del cast hanno regalato al rientro dalle vacanze.

Un'informazione attesissima, era quella sui veterani del parterre che sono stati riconfermati nel ruolo dopo la pausa estiva.

A partecipare alla nuova stagione del programma Mediaset, dunque, saranno ancora una volta: Ida Platano, Gemma Galgani, Alessandro Vicinanza, Riccardo Guarnieri, Catia Franchi e pochi altri (tra loro non figura Biagio Di Maro).

Il ritorno della dama a Uomini e Donne

Sin dal debutto, i "soliti noti" si sono resi protagonisti di momenti che creeranno parecchio chiacchiericcio tra il pubblico quando andranno in onda.

Riccardo, ad esempio, ha iniziato la stagione di Uomini e Donne cercando di diventare un corteggiatore della neo tronista Federica Aversano.

Dopo aver ballato con la ragazza ed essersi dichiarato interessato a lei, però, il cavaliere ha fatto dietrofront perché ha scoperto che per conoscerla avrebbe dovuto lasciare definitivamente il suo posto nel parterre maschile.

Accantonata la 28enne, Guarnieri è tornato alla carica con Ida: il pugliese, infatti, si è intromesso in tutte le nuove conoscenze dell'ex fidanzata, e questo ha portato tanti a pensare che il loro ennesimo ritorno di fiamma fosse dietro l'angolo.

In realtà, gli spoiler della puntata che è stata registrata lunedì 12 settembre fanno sapere che Platano ha messo un punto al legame con il tarantino: dopo un infinito tira e molla, la parrucchiera ha detto chiaramente che non ne vuole più sapere dell'ex.

Stagione di Uomini e Donne al via su Canale 5

Un altro colpo di scena al quale assisteranno gli spettatori di Uomini e Donne nelle prossime settimane, riguarda un inaspettato ritorno.

Ad una delle registrazioni che ci sono state tra fine agosto e inizio settembre, infatti, ha partecipato Roberta Di Padua in qualità di ospite. La romana è stata invitata dalla redazione per fare chiarezza sul gossip che è circolato recentemente su lei e Davide Donadei (anche lui in studio, come l'ex fidanzata Chiara Rabbi).

Al termine di questo confronto, Alessandro Vicinanza ha chiesto a Maria De Filippi di non far andare via la dama perché voleva proporle un'uscita a cena.

Le anticipazioni fanno sapere che i due si sono visti lontano dalle telecamere ma, dopo una sola serata, hanno deciso di non proseguire nella conoscenza perché non è scattata la scintilla.

Roberta, però, è rimasta nel parterre femminile del Trono Over per cercare un altro amore: si può dire quindi, che il napoletano le è stato "utile" per poter rientrare nel cast del programma al quale non partecipava da oltre un anno.