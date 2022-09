Nuovi colpi di scena attendono in fan di Beautiful nel corso delle prossime settimane. Tutto accadrà durante le nozze di Finn e Steffy, quando a sorpresa ricomparirà Sheila Carter. Si scoprirà che è proprio lei la madre biologica di Finn. Un vero e proprio colpo di scena che aprirà inevitabilmente nuovi scenari nel prosieguo delle puntate.

Finn rivela a Steffy di essere stato adottato: anticipazioni Beautiful

Finn e Steffy ben presto si sposeranno. I due infatti, dopo la nascita del piccolo Hayes, decideranno di diventare marito e moglie. Prima di questo, Finn rivelerà alla futura moglie un segreto che si porta dentro da tempo e che non ha mai avuto il coraggio di rivelarle.

Finn è stato adottato. Per questo sembrava restio a far conoscere la sua famiglia a Steffy. La figlia di Ridge non ci vedrà nulla di male o di cui vergognarsi nell'essere stato adottato e finalmente riuscirà a conoscere i genitori adottivi di Finn, Jack e Li. I preparativi delle nozze andranno avanti a passo spedito e la cerimonia di svolgerà a Villa Forrester, per la gioia di Eric che, per l'occasione, ricollocherà il ritratto di Stephanie sulla parete del soggiorno.

Finn e Steffy sposi: lui conosce la madre biologica Sheila Carter

Tutto pronto dunque per le nozze di Steffy e Finn. Sembrerà però che qualcosa stia turbando la serenità di Jack, il padre di Finn. Starà nascondendo qualche segreto?

Per i telespettatori di Beautiful, si preannunciano puntate ricche di emozioni, non solo per la cerimonia nuziale che si svolgerà in casa di Eric. Il colpo di scena e che nessuno si aspetta, arriverà proprio il giorno del matrimonio, quando una donna dal volto coperto da un velo di presenterà al ricevimento di nozze. Una presenza inquietante che verrà svelata proprio subito dopo la pronuncia del fatidico sì.

Durante il ricevimento, Finn lascerà un attimo la neo moglie e gli invitati per rispondere ad una chiamata di lavoro. Si recherà quindi alla depandance dove a sorpresa, apparirà Sheila Carter. La donna rivelerà al medico di essere la sua madre biologica. Va detto che Finnegan ha sempre desiderato conoscere la madre naturale, ma di certo non si aspettava di incontrarla per la prima volta proprio il giorno del suo matrimonio con Steffy.

Finn invita Sheila al ricevimento di nozze: nuove trame Beautiful

Ovviamente Finn non sa che Sheila è una vecchia conoscenza dei Forrester. Non solo è l'ex moglie di Eric ma, nel corso degli anni, ha sconvolto la vita di molti dei protagonisti. Da non dimenticare che aveva pure sparato alla madre di Steffy. Madre e figlio avranno un lungo colloquio, durante il quale Sheila gli confesserà i motivi per cui lo ha dato in adozione quando era piccolo. Non solo, gli rivelerà di aver sempre seguito a distanza, tutto ciò che faceva. Ovviamente Finn sarà sotto choc ma allo stesso tempo felice di aver trovato la madre naturale. Vorrà pertanto farla conoscere alla sua famiglia e a Steffy. Ecco arrivare il colpo di scena in Beautiful.

Finn tornerà al ricevimento nuziale annunciando a tutti di aver incontrato una persona. A questo punto comparirà Sheila Carter e sarà davvero uno choc per tutti i presenti. Non si potrà fare a meno di notare lo sguardo che si scambieranno Sheila e Jack Finnegan.