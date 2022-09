Nonostante le dure parole che Eugenio le ha riservato, Francesca Del Taglia pare decisa a mantenere la linea del silenzio sulla fine della sua storia d'amore. Solo pochi giorni fa l'ex tronista di Uomini e donne aveva affermato che la madre dei suoi figli non si era interessata dello stato di salute della sua cagnolina passando tre giorni in hotel con "qualcuno".

Il 20 settembre Francesca è tornata sui social per raccontare ai suoi follower, con la voce rotta dalla tristezza, che purtroppo la sua cagnolina non c'è più. L'ex corteggiatrice, poi ha chiarito un punto che per lei è molto importante: i suoi figli vengono prima di tutto e per questa ragione non dirà nulla di ciò che è accaduto con Eugenio.

Il triste racconto di Francesca sulla morte della sua cagnolina

Continua a tenere banco nel mondo dei social il botta e risposta che negli ultimi giorni ha visto protagonisti Francesca e Eugenio. Per anni, i due giovani hanno rappresentato una delle coppie più solide di Uomini e Donne, ma l'incantesimo si è rotto nel peggiore dei modi. Colombo non ha risparmiato le accuse alla ex compagna, e madre dei due suoi figli Brando e Zeno. L'ex tronista ha affermato di aver passato degli anni con "una persona che non vale niente", aggiungendo che alla crisi di coppia si è aggiunta la malattia improvvisa della loro cagnolina.

E purtroppo, la cagnolina Mia se n'è andata dopo aver scoperto un tumore al cervello che le provocava sofferenze terribili.

Ad annunciarlo è stato Eugenio, ma poco dopo anche Francesca l'ha ricordata sul suo profilo Instagram. Successivamente, nelle sue storie, Del Taglia ha raccontato degli ultimi giorni della cagnolina. L'ex corteggiatrice nei suoi racconti ha affermato che, quando Mia si è sentita male, lei si trovava in un'altra casa, perché con Eugenio avevano già deciso di separarsi ed era il turno di Colombo di stare in casa con i bambini.

Il punto fermo sulla rottura con Eugenio

Poi è giunto il triste epilogo: Francesca ha detto, trattenendo a stento la commozione, che la cagnolina se ne è andata mentre lei la accarezzava. Poi, l'ex corteggiatrice ha voluto prendersi un momento per chiarire quale sarà il suo modus operandi nei prossimi giorni per ciò che riguarda la rottura con Eugenio.

"Non dirò mai niente, perché tutelo i miei figli. Non sto a replicare niente, per me vengono prima loro", ha detto in maniera ferma Francesca.

"Inutile farmi domande, non avrete nulla da me su questa cosa", ha concluso l'argomento Del Taglia che non intende mettere in piazza i fatti relativi alla fine della sua storia d'amore. Inevitabile che il pensiero corra ai due bambini che restano la parte debole nei casi di separazione: tocca ai genitori tenerli il più lontano possibile dall'inutile chiacchiericcio.