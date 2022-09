Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Un altro domani, interpretata fra gli altri da Laura Ledesma (Carmen), Barbara Oteiza (Ines), Ivan Lapadula (Angel), Mar Vidal (Agustina), Alex Mola (Erik), Mario Garcia ( Samuel), Malcolm Trevino Sittè (Dayo), Thomas King (Heko) e Ivan Mendes (Kiros). Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 19 al 23 settembre 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 16:50. Questa settimana andranno in onda la prima e la seconda parte degli episodi 81 e 82 e la prima parte dell'episodio 83.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'amore fra Sergio e Julia, sulla rinascita del loro rapporto, sulla decisione della coppia di non rivelarlo a nessuno, sulla sofferenza di Kiros nell'assistere Carmen nella preparazione delle nozze, i problemi di Victor in fabbrica , i dubbi di Patricia sui traffici misteriosi che avvengono nei camion dell'azienda, sulle indagini di Mabale e sull'incarico che Ventura affiderà ad Angel.

Giulia e Sergio divorziano

Le anticipazioni di Un altro domani ci segnalano che Sergio e Julia divorzieranno per poi festeggiare l'accaduto. L'amore fra i due li porterà a riavvicinarsi e a vivere molto meglio il loro rapporto. I due giovani, infatti, non litigheranno più e sembreranno più legati che mai.

Notato ciò, Sergio e Julia decideranno di coltivare i loro sentimenti di nascosto senza farsi notare da nessuno e senza attirare l'attenzione degli altri.

Kiros soffre per Carmen

In Guinea, Victor tenterà in ogni modo di occuparsi della fabbrica nel tentativo di migliorare la produzione. Tutti i suoi sforzi però risulteranno vani e non abbastanza per risolvere tutte le problematiche che mano a mano si ritroverà davanti.

Nel frattempo, Ventura s'impegnerà moltissimo nel tentativo di inserire Angel nel mondo degli affari. Per primo incarico consegnerà al giovane una valigetta con l'ordine di non perderla mai di vista e di non lasciarla mai da nessuna parte. I preparativi per le nozze di Carmen proseguiranno senza sosta. Kiros sarà incaricato di assistere proprio la giovane nel corso dell'organizzazione del matrimonio.

Il compito a lui affidatogli si rivelerà più arduo del previsto a causa dei profondi sentimenti che prova nei confronti della giovane. Patricia noterà che nei camion dell'azienda sono presenti delle casse caricate con merci misteriose. Insospettita da tale evento, la donna manderà a chiamare Mabele ordinandogli di scoprire cosa e chi le fa caricare. Dopo aver scoperto qualcosa, la donna non fermerà le sue indagini e proseguirà per andare a fondo,