Nuove emozioni si vivranno in occasione delle nuove puntate di Un altro domani, in programma a breve su Canale 5. Le trame della soap opera, made in Spagna, rivelano che Julia Infante prenderà una decisione importante sul futuro lavorativo di Elena Prieto dopo essere caduta in bancarotta.

Un altro domani, anticipazioni: Julia finisce in bancarotta

Le anticipazioni di Un altro domani, riguardanti le nuove puntate trasmesse a breve in televisione rivelano che l’amicizia tra Julia e Elena arriverà ad un punto fermo. Tutto inizierà quando la protagonista riceverà una salata sanzione di 15 mila euro per non aver pagato le assicurazioni dei suoi lavoratori.

La protagonista apparirà disperato e per questo chiederà aiuto a sua madre Diana ed a Sergio. Difatti, Infante vorrà capire se esiste un modo per non chiudere l’esercizio commerciale dopo essere finita in bancarotta.

Diana e Sergio, a questo punto, consiglieranno a Julia di ridurre il personale, iniziando da Elena. Ma la protagonista deciderà di non seguire tale consiglio. Di conseguenza, la nipote di Carmen preferirà ridurre l’orario di lavoro di tutti i dipendenti. Una decisione, che avrà delle gravi ripercussioni sul lavoro.

Elena disapprova la condotta dell’amica

Nelle puntate Spagna di Un altro domani, Elena disapproverà la condotta di Julia, tanto da farglielo notare quando giungerà un grosso incarico.

Purtroppo la protagonista non vorrà sentire ragioni, suscitando la reazione dell’amica. Proprio quest’ultima confiderà alla figlia Maria di aver intenzione di trovare un’altra occupazione dopo essersi licenziata. Nonostante questo, Prieto aiuterà Infante a portare avanti la commissione prima di valutare tale eventualità. Un piano, che però andrà nei peggiori dei modi quando il committente annullerà l’ordine dopo aver notato alcuni difetti nei mobili.

Neanche a dirlo, l’imprevisto susciterà le ire funeste di Julia.

La madre di Maria viene licenziata

La nipote di Carmen ed Elena avranno uno scontro fortissimo, dove entrambe sembreranno decise a rompere la loro amicizia. Alla fine, Julia capirà di doversi allontanare per forza dall’amica se vogliono salvaguardare il loro rapporto.

Per questo motivo, Infante si precipiterà a casa della madre di Maria, dove le comunicherà che può considerarsi licenziata nonostante l’arrivo delle sue scuse. La protagonista deciderà di assumere una decisione così forte, consapevole che non è un bene mischiare gli affari con le questioni di cuore.

In attesa di vedere se le due amiche riusciranno a fare pace, si ricorda che la soap opera iberica è in onda da lunedì al venerdì sui teleschermi di Canale 5.