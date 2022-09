Arrivano le nuove anticipazioni di Un Posto al sole e le novità per la settimana dal 3 al 7 ottobre saranno moltissime, a partire da Niko che continuerà a perdere credibilità agli occhi di Jimmy, a differenza di sua madre Micaela. Il giovane Poggi rischierà grosso quando si lascerà andare all'alcool e cadrà sotto gli occhi di suo figlio. Nel frattempo Viola dovrà fare i conti con la fine del suo matrimonio, mentre per Chiara ci sarà l'udienza. Infine Lia desterà l'interesse di Diego.

Jimmy sarà spaventato da Niko: anticipazioni Un Posto al Sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole delle puntate dal 3 al 7 ottobre annunciano una settimana difficile per Niko, che continuerà a soffrire per la morte di Susanna e la sua rabbia non lo aiuterà con Jimmy.

La guerra contro Micaela e la sua famiglia proseguirà, e quando Manuela gli chiederà di lasciare che Jimmy trascorra con lei una gita in kayak si opporrà. L'avvocato Poggi sosterrà che per il bambino potrebbe essere rischioso, ma quando Manuela gli dirà che ci sarà un istruttore riuscirà a convincerlo e Jimmy ne sarà entusiasta. La giornata in casa da solo non farà bene al giovane avvocato, che si lascerà andare ai ricordi di Susanna e si verserà qualche bicchiere di whisky di troppo. Il bambino, nel frattempo, passerà una giornata di spensieratezza, ma quando tornerà a casa troverà suo padre completamente ubriaco. Niko proverà a fingere di essere sobrio, ma a un certo punto perderà l'equilibrio e cadrà sotto gli occhi spaventati di suo figlio.

Jimmy correrà a chiedere aiuto a sua zia, che deciderà di passare la notte a casa con lui per tranquillizzarlo.

Lara prenderà una decisione inaspettata: anticipazioni Un Posto al sole dal 3 al 7 ottobre

A Un posto al sole la settimana dal 3 al 7 ottobre vedrà protagonista Niko, che il mattino seguente si riprenderà e chiederà a Manuela se quello che è accaduto la sera prima potrà influire nella custodia di Jimmy.

La sorella di Micaela tranquillizzerà il suo ex fidanzato, dicendogli che non parlerà dello spiacevole episodio, perché lei non è dalla parte di nessuno. Nel frattempo Lara verrà messa sotto torchio dagli inquirenti per l'avvelenamento di Roberto e Marina, e la signora Martinelli prenderà una decisione inaspettata. Lia, invece, sarà sempre più misteriosa e Diego ne sarà attratto.

Per Viola inizieranno i sensi di colpa

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 3 al 7 ottobre rivelano che ci sarà ampio spazio per Chiara, che si troverà ad affrontare tutti i suoi problemi il giorno dell'udienza. Per la ragazza ci sarà un esisto sconvolgente, ma potrà contare sul sostegno di Nunzio, che le farà una proposta inaspettata. Viola, invece, dovrà fare i conti con la fine del suo matrimonio e per lei non sarà facile mettere a tacere i sensi di colpa. Infine Renato sarà sempre più determinato a impedire ad Alberto di realizzare la casa vacanze e penserà a un piano per ottenere l'appoggio di Otello.