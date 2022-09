Di seguito, le anticipazioni Un posto al sole della puntata in onda domani, venerdì 30 settembre 2022, su Rai 3. L'episodio è in programma come sempre alle 20:50 e può essere guardata sia in streaming che successivamente in replica sul portale RaiPlay. Chiara e Nunzio sono lontani dall'Italia, ma a che prezzo? Nunzio sa che la sua fidanzata è in una situazione che le porterà solo guai e lo si è visto, dato che la coppia si è trovata faccia a faccia con un rapinatore.

Roberto si è svegliato dal coma, con grande gioia di Marina, mentre Clara e Alberto hanno deciso di riprovare a vivere insieme, dopo essersi ritrovati l'una nelle braccia dell'altro.

Intanto, il ritorno di Otello mette allegria in tutto Palazzo Palladini. Una ventata di gioia nel mezzo di tanti eventi tristi, dalla scomparsa di Susanna alle indagini per risalire al colpevole dell'avvelenamento di Marina e Roberto, fino alla crisi matrimoniale di Viola ed Eugenio. Ma nulla è come sembra.

Chiara nel tunnel della dipendenza: Un Posto al sole anticipazioni

Roberto si è svegliato dal coma e il neurologo ha buone notizie: non presenta danni permanenti, anche se dovrà iniziare un percorso terapeutico di riabilitazione. Marina, Serena e Filippo sono al settimo cielo, pronti a supportarlo in tutto e per tutto.

Nel frattempo, Michele ha espresso a Franco la sua preoccupazione riguardo a Nunzio e Chiara, sperando che i due ragazzi prendano la decisione giusta e tornino in Italia per il processo.

Nunzio è nervoso e sa che Chiara, in astinenza, cambierà completamente umore e personalità. Sarà anche per questo motivo che il ragazzo maturerà una decisione inaspettata e improvvisa.

Occhio alle prossime puntate di Un Posto al sole, Viola sarà vicino a Gabriele, il nuovo insegnante di religione e questa loro amicizia non farà che complicare la crisi già presente con Eugenio.

Nunzio prende una decisione che spiazza Chiara

Sarà una puntata da non perdere quella di Un Posto al sole in onda venerdì 30 settembre su Rai 3. Nunzio ha cercato di avere pazienza con Chiara, accettando anche di crederle quando gli ha promesso di smettere con la sua dipendenza. Tuttavia, i problemi della giovane Petrone sono più gravi di quanto lei si renda conto.

Nunzio e Chiara sono finiti nei guai e hanno rischiato grosso. Per fortuna, il giovane è riuscito a cavarsela, ma non senza un grande spavento. Questo evento farà sì che Nunzio capisca che è arrivato il momento di prendere una decisione definitiva. Chiara, dopo aver ascoltato le parole del fidanzato, resterà spiazzata.

Otello torna a Palazzo Palladini: spoiler Upas del 30 settembre

Non è un periodo semplice per gli abitanti di Palazzo Palladini. Tutti sono in ansia per le indagini della polizia volte a scovare il colpevole che ha ridotto in quelle condizioni Marina e Roberto e gli inquirenti non stanno escludendo alcuna pista, nonostante Marina sia convinta che la responsabile sia Lara.

Ma non tutto è così chiaro come può sembrare.

In questa complicata vicenda, potrebbe c'entrare anche l'enigmatica Lia, che non perde una mossa di Roberto e della sua amata. Attenzione alle prossime puntate: è stato proprio Riccardo Polizzy Carbonelli a svelare che ci sarà tanta carne al fuoco e un colpo di scena dietro l'altro.

Infine, le nuove anticipazioni di Un Posto al sole vedono un gradito ritorno nella puntata in onda il 30 settembre: Otello torna a Napoli senza la sua Teresina e, nonostante sia accolto con amore e gioia da tutti - specie da Rossella - la malinconia farà da padrona.