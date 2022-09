Nella soap opera Beautiful ben presto ci sarà un nuovo matrimonio: quello di Steffy e Finn. Le anticipazioni sulle puntate in onda su Canale 5 dal 19 al 25 settembre rivelano infatti che Steffy chiederà a Hope di farle da damigella d'onore. Logan accetterà di buon grado e questo sancirà un nuovo inizio per la loro famiglia allargata. Per Steffy le novità non saranno finite. Scoprirà infatti che Finn è stato adottato e farà la conoscenza proprio dei genitori adottivi del fidanzato.

Steffy e Finn organizzano il matrimonio, lei scopre che Finn è stato adottato

Dando uno sguardo a ciò che andrà in onda dal 19 al 25 settembre 2022, Steffy deciderà di sposare il fidanzato Finn e verrà a sapere anche quale segreto le ha tenuto nascosto il compagno per tutto questo tempo.

Sarà proprio Finn a confessare di essere stato adottato. Non c'è nulla di male in questo, ma probabilmente il medico si vergognava di questo particolare della sua vita. Comunque nulla cambierà tra lui e Steffy, la quale sarà sempre più innamorata del giovane medico.

La notizia delle imminenti nozze farà felici tutti ed Eric metterà a disposizione Villa Forrester per la cerimonia. Parlando con il nonno, Steffy gli chiederà di poter avere il ritratto di Stephanie di nuovo al suo posto.

Una richiesta a cui Eric acconsentirà con gioia.

Steffy conosce i genitori adottivi di Finn: spoiler Beautiful al 25 settembre

Sempre nel corso delle puntate in onda sino al 25 settembre, a sorpresa giungeranno in città proprio i genitori adottivi di Finn. Il primo che il pubblico conoscerà sarà il padre Jack, che busserà alla porta della casa sulla scogliera, senza nessun preavviso.

Poco dopo, i telespettatori di Beautiful faranno la conoscenza di Li, la madre adottiva di Finn. I genitori quindi, conosceranno in un colpo solo, sia la futura nuora che il loro nipotino Hayes.

Qualcosa però sembrerà turbare Jack e si avrà il sentore che ci sia ancora qualche segreto nella famiglia Finnegan. Intanto si verrà a sapere che Steffy e Finn non vorranno aspettare oltre e decideranno di sposarsi il giorno seguente.

Steffy chiede a Hope di farle da damigella alle nozze: trame Beautiful

In Beautiful, Steffy, oltre alla richiesta fatta a nonno Eric, ne avrà un'altra da fare, questa volta a Hope. La promessa sposa andrà allo chalet e chiederà a Hope di farle da damigella d'onore. Sarà un modo per ricominciare daccapo, dopo quanto accaduto con la vicenda del test di paternità. Ebbene, scorrendo le anticipazioni, si viene a sapere che Hope accetterà con gioia di fare da damigella a Steffy. Intanto Quinn, capirà una volta per tutte di essere ormai bandita dalla famiglia Forrester. Le sarà ancor più chiaro nel momento in cui non verrà coinvolta nel matrimonio tra Finn e Steffy.

La donna si appresterà a firmare le carte del divorzio ma, prima di farlo, vorrà parlare a quattr'occhi con Eric.

Si vedrà quindi Quinn scusarsi per l'ennesima volta con Eric per averlo tradito. La donna però, non vorrà passare come l'unica colpevole del loro divorzio. Per questo accuserà Brooke di essersi sempre intromessa nel matrimonio ed Eric di averglielo permesso. Accuse che non piaceranno affatto a Logan, la quale chiederà a Carter di liberarsi una volta per tutte di Quinn. Nessuno sa che Fuller è l'avvocato continuano a vedersi di nascosto.