Un posto al sole va in onda da lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 3 al 7 ottobre, rivelano che potrebbe nascere un'inedita storia d'amore tra Lia Longhi e Diego Giordano. A quanto pare però a mostrare interesse sarà il figlio di Raffaele, mentre non è ancora chiara quale sarà la reazione della cameriera di casa Ferri.

Nel frattempo Viola dovrà fare i conti con quelle che potrebbero essere le conseguenze della fine del suo matrimonio, mentre Micaela continuerà a guadagnare punti con il piccolo Jimmy.

Nunzio e Chiara rientreranno a Napoli, dove la giovane Petrone si appresterà ad affrontare il processo, ma gli eventi finiranno per prendere una piega inaspettata.

Diego affascinato da Lia

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, verrà dato spazio ad una storyline che era stata a malapena abbozzata ad agosto. I fan più assidui ricorderanno infatti che c'era stato un primo incontro tra Diego (Francesco Vitiello) e Lia Longhi, ai tempi ancora interpretata da Chiara Mastalli. A dire il vero tra i due non era avvenuto nulla di particolare a parte tanta cordialità e qualche sguardo di intesa, ma era bastato per far ipotizzare una futura relazione tra i due.

Ebbene adesso c'è la conferma che qualcosa effettivamente avverrà.

Il figlio di Raffaele infatti mostrerà nei confronti della governante di casa Ferri un interesse sempre più crescente. Quanto a Lia (Giuliana Vigogna) non vengono aggiunti dettagli in merito all'interesse di Diego, ma viene sottolineato il fatto che attorno alla sua figura resterà ancora un'aura di mistero.

Un posto al sole, anticipazioni dal 3 al 7 ottobre: Viola riflette sulla fine del suo matrimonio

Non ci sono buone notizie per i sostenitori della coppia formata da Viola (Ilenia Lazzarin) ed Eugenio (Paolo Romano). La donna infatti, a causa degli ultimi drammatici eventi, non riuscirà a continuare la sua relazione con il marito ma allo stesso tempo non riuscirà a dirgli addio.

Problemi anche per Niko (Luca Turco) e Micaela (Gina Amarante), continuerà infatti la "battaglia" tra i due per l'affido del piccolo Jimmy (Gennaro De Simone). In particolare la gemella otterrà l'approvazione e l'affetto del bambino, promettendogli una vita tranquillità e spensierata.

Un posto al sole, trame 3-7 ottobre: parte il processo a Chiara

Chiara (Alessandra Masi), grazie all'insistenza di Nunzio (Vladimir Randazzo), deciderà di affrontare il processo. A quanto pare le cose però non si metteranno affatto bene, le anticipazioni rivelano infatti che l'esito dell'udienza sarà sconvolgente per la ragazza.

Dinanzi a questo dramma Nunzio però deciderà di stare vicino alla ragazza e la spiazzerà con una proposta ancora ignota.