Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. In questi giorni, l'attenzione è ovviamente ancora tutta incentrata sulla morte di Susanna, nonostante le trame della nuova stagione stiano iniziando a prendere una nuova direzione.

In queste ore, i fan stanno dibattendo su ogni singolo dettaglio della vicenda che ha visto Susanna e Viola vittime della furia omicida di Lello Valsano. In particolare Ilenia Lazzarin, in un video postato nelle sue stories, ha voluto chiarire un importante dettaglio relativo alla sparatoria causata dal giovane camorrista che, a suo dire, avrebbe fatto "impazzire" i fan.

I fan non sono convinti delle conseguenze dello sparo di Lello

Ilenia Lazzarin è sempre molto attiva sul suo profilo Instagram. L'attrice ama interagire con i fan di Un posto al sole a cui ogni tanto elargisce anche qualche piccolo indizio sulle trame future, senza però mai incappare però nello spoiler vero e proprio.

Durante la visione della puntata dei lunedì 5 settembre, Ilenia ha voluto affrontare un tema che le stava molto a cuore, a causa delle continue lamentele che riceve da parte di alcuni fan particolarmente attenti. Secondo questi ultimi infatti le ferite di Viola e Susanna non coinciderebbero con lo sparo giunto alle loro spalle.

Ilenia Lazzarin: 'Parlate di errore ma non avete visto tutto'

Ilenia Lazzarin ha mostrato uno spezzone di puntata in cui si vede chiaramente Viola voltarsi un attimo prima che lo sparo avvenga. Non viene inquadrata Susanna, ma è facile ipotizzare che dopo il primo sparo si sia subito voltata anche lei. In realtà, in ospedale nessuno ha parlato di foro d'entrata, quindi tutto sommato le ferite all'intestino e al fegato sarebbero potute essere compatibili anche con uno sparo alle loro spalle, anche se le probabilità che avessero interessato altri organi sarebbero state decisamente più alte.

In ogni caso l'attrice ha voluto dissipare ogni dubbio in merito alla vicenda. Queste le sue parole: "Capito adesso perché siamo cadute in terra di schiena? I proiettili sono entrati davanti. Ci siamo girate! Presentimento? Lo scrivo perché me l'avete scritto in tanti come "errore" ma non avete visto tutto, così sono andate le cose"

La morte di Susanna e le teorie dei fan

La morte di Susanna sta spopolando sui social dedicati ad Un posto al sole.

Di conseguenza stanno spuntando anche le teorie più disparate: dalla donazione di organi alla possibilità che l'avvocatessa sia ancora viva. Non importa che si sia vista la bara, nessuno fermerà la fervida immaginazione di alcuni spettatori ed è facile ipotizzare che per anni certe ipotesi continueranno a girare.