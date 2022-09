La soap Un posto al sole è confermata nella settimana 12-16 settembre 2022 con le nuove puntate in prima visione assoluta in onda nella fascia dell'access prime time di Rai 3.

Le anticipazioni rivelano che non mancheranno i colpi di scena: nella puntata di lunedì sera gli occhi saranno puntati in primis sulle vicende di Nunzio che, dopo aver scoperto che fine ha fatto la sua amata Chiara, deciderà di mettersi all'opera e partire al più presto.

Spazio anche alle vicende di Alberto Palladini che, in questo nuovo appuntamento con la soap opera Rai, deciderà di farsi avanti nuovamente con Clara.

Nunzio scopre dov'è Chiara: anticipazioni Un posto al sole del 12 settembre 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova puntata di Un posto al sole prevista lunedì 12 settembre 2022, rivelano che Nunzio dopo aver indagato e dopo aver messo ingaggiato un detective privato per scoprire che fine abbia fatto Chiara, riuscirà finalmente a scoprire dove si trova la ragazza.

Il giovane Nunzio, infatti, riuscirà a scoprire che Chiara si è rintanata a Capo Verde, lontana da tutto e tutti.

Per tale motivo, Nunzio non si farà problemi a prendere in primo volo e a partire alla volta di Capo Verde: vuole ricongiungersi al più presto con la sua amata Chiara.

La notizia della partenza imminente di Nunzio, non piacerà per niente a Franco: sotto pressione per quello che sta accadendo, Boschi sfogherà la sua rabbia scontrandosi apertamente contro Roberto Ferri.

Alberto spiazza Clara: anticipazioni Un posto al sole 12 settembre

E poi ancora, le anticipazioni della nuova puntata di Un posto al sole del 12 settembre 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Alberto Palladini, il quale finirà per spiazzare la sua ex Clara.

Alberto, infatti, deciderà di farsi avanti nuovamente con Clara e le chiederà apertamente di vivere di nuovo insieme.

Una proposta che verrà accettata da Clara oppure no? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della soap opera serale di Rai 3.

Il ritorno di Un posto al sole fa volare gli ascolti di Rai 3

Un nuovo appuntamento decisamente da non perdere quello della soap opera trasmessa su Rai 3 che, in questa prima settimana di programmazione dopo la pausa estiva, ha registrato ascolti ben al di sopra delle più rosee aspettative.

Con una media di circa un milione e mezzo di spettatori e uno share che supera l'8%, Un posto al sole ha saputo intercettare il gradimento del pubblico, complici una serie di episodi ricchi di colpi di scena e pathos, caratterizzati in primis dalla morte di Susanna.

La compagna di Niko, dopo essersi ritrovata vittima involontaria della furia di Lello Valsano, si è ritrovata a lottare tra la vita e la morte ma, alla fine, ha avuto la peggio.