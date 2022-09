Diverse novità accadranno nel corso delle puntate di Beautiful in programma a fine settembre negli Usa (e poi nella seconda metà del 2023 in Italia). Le trame dello sceneggiato raccontano che Steffy e Thomas Forrester uniranno le forze per sabotare la serata romantica tra Brooke e Ridge. Un piano, che arriverà alle orecchie di Hope Logan, che perderà il lume della ragione.

Beautiful: Steffy decisa a sabotare la cena speciale di Brooke con suo padre

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate americane trasmesse dal 19 al 23 settembre sulla Cbs rivelano che Ridge sarà furioso dopo aver visto Brooke abbracciare Bill.

Pertanto lo stilista si scaglierà contro la moglie per aver tradito nuovamente la sua fiducia. Ma Logan invece di rispondergli per le rime, deciderà di organizzare una cena romantica dove poter ricordargli di quanto si amano. Purtroppo il piano della donna arriverà alle orecchie di Steffy. Proprio quest'ultima apparirà determinata a sabotare la serata speciale di Brooke poiché crede che suo padre appartenga solo a Taylor.

Ridge furioso per l'abbraccio tra sua moglie e Bill

Nelle puntate Usa di Beautiful, Ridge sarà ancora particolarmente irritato per l'incontro tra sua moglie e Bill, nonostante non voglia che i suoi figli ci mettano becco in questa vicenda. Lo stilista, infatti, prenderà le difese di Brooke quando Thomas inizierà a parlare male di lei.

Non contento, il signor Forrester aggiungerà di essere sposato con Logan e di amarla alla follia. Pertanto l'uomo chiederà a suo figlio di mostrare più rispetto per la matrigna.

Al Giardino, Bill informerà i figli della sfuriata di Ridge quando l'ha sorpreso insieme a Brooke. Una rivelazione, che susciterà lo stupore di Wyatt e Liam.

Proprio quest'ultimo inizierà a preoccuparsi sull'effetto che questo incontro potrebbe avere sulle nozze della suocera.

Brooke, intanto, sarà molto arrabbiata quando scoprirà che Steffy vuole sabotare la sua cena romantica con Ridge. Pertanto la donna chiederà a Taylor di mettere la figlia al suo posto, in quanto è grande abbastanza per combattere le sue battaglie.

Hope si scaglia contro Thomas per aver aiutato sua sorella

Anche Hope si scaglierà contro Thomas quando scoprirà che ha aiutato sua sorella a sabotare il piano di sua madre. La ragazza, infatti, gli dirà che non ha il diritto di interferire nella vita di Brooke e Ridge. Uno sfogo durissimo, che coglierà di sorpresa perfino l'ex marito.

Ma le sorprese per il giovane Forrester non finiscono qui, poiché dovrà affrontare pure l'ira della signora Logan. Quest'ultima, infatti, accuserà Thomas di stare usando Douglas per manipolare sua moglie. Non contenta, la donna incolperà il giovane di aver sviluppato una nuova malsana ossessione nei riguardi di Hope. Non è ancora noto se il fratello di Steffy ammetterà alla donna di essere in difficoltà in quanto nutre ancora una volta dei sentimenti per sua figlia.