Nonostante la strigliata che ha ricevuto in diretta lunedì sera, Elenoire continua a dirsi molto presa di Luca. Nella casa del GF Vip, infatti, l'altra sera Ferruzzi è scoppiata a piangere ripensando ai bei momenti che ha vissuto con Salatino prima che tutti le ribadissero che è fidanzato e che tra loro non potrà esserci mai nulla di amoroso. La concorrente, inoltre, si è scagliata contro Tommaso Paradiso definendo le sue canzoni brutte.

Aggiornamenti sulla protagonista del GF Vip

A dieci giorni dall'inizio della settima edizione del GF Vip, si può affermare che Elenoire è una protagonista indiscussa delle prime puntate.

Oltre che per il rapporto che ha instaurato con Luca, la star del web sta facendo discutere per le cose sopra le righe che dice spesso e volentieri davanti alle telecamere del reality-show.

L'altra mattina, ad esempio, Elenoire Ferruzzi si è lasciata andare ad un commento piuttosto duro nei confronti di un artista amatissimo della musica italiana.

Sentendo in diffusione nella casa il brano "Non avere paura" di Tommaso Paradiso, la vippona ha detto: "Che canzoni di m... che sono queste".

La concorrente non ha nascosto il fatto che il genere musicale rappresentato dal cantautore romano non rientra nei suoi gusti, e l'ha reso pubblico con parole che alcuni potrebbero interpretare come offensive.

La battuta tra le mura del GF Vip

Sara Manfuso ha intercettato la critica di Elenoire ed ha scherzato sul fatto che Tommaso Paradiso possa querelare Elenoire e il GF Vip.

Di tutta risposta, Ferruzzi ha difeso la sua libertà di opinione e ha fatto sapere che se il cantautore dovesse realmente diffidarla o denunciarla, per lei non ci sarebbe nessun problema.

"Non me ne frega niente, che lo facesse pure. Non mi mancano né i soldi né il tempo, quindi lo può fare tranquillamente", ha replicato la vippona tra le mura di Cinecittà.

Non è la prima volta che Elenoire si rende protagonista di scivoloni e attacchi diretti davanti alle telecamere: al termine della terza puntata del reality Mediaset, ad esempio, la donna se l'è presa con gli autori per il montaggio che hanno fatto di una clip in cui sembrava criticasse aspramente Ginevra e il suo modo di comportarsi con gli uomini del cast.

"Io stavo scherzando, loro montano cose allucinanti solo per farci litigare. Questo è un circo", ha tuonato Ferruzzi.

Lo sfogo tra le braccia dello chef del GF Vip

Sempre il 27 settembre, Elenoire ha avuto un crollo emotivo quando ha ripensato a cosa è successo il giorno prima in diretta su Canale 5.

"Non sto bene, mi sento arrabbiata e ferita. Nessuno mi ha capita. Dico che provo delle cose e non vengo creduta", ha detto Ferruzzi alle compagne che cercavano di capire perché fosse giù di morale.

Nonostante sia stata messa a confronto con la fidanzata di Luca, Ferruzzi non ha ancora messo da parte il sentimento che prova per il romano, anzi sembra che stia crescendo sempre di più.

"Per me il capitolo non è chiuso, non posso farlo a comando.

Non è una cosa campata in aria, anche se so che non c'è soluzione", ha aggiunto ancora la vippona prima che Salatino la raggiungesse in camera da letto.

L'ex tronista di Uomini e Donne ha rassicurato l'amica dicendole che non deve stare male e soprattutto non deve chiudersi in sé stessa. "Questo è un momento, passerà".

"Io sono qui e ti voglio bene, ora andiamo a mangiare", ha concluso il ragazzo prima di abbracciare Elenoire che nel frattempo si era messa a piangere davanti a lui.

La protagonista del GF Vip sembra ancora molto presa dal coinquilino e non accetta di essere stata rifiutata ad una sola settimana dall'inizio del percorso tra le mura di Cinecittà.