Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Negli episodi che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 26 a venerdì 30 settembre, ci saranno importanti novità e colpi di scena che riguarderanno Marina e Roberto. A tal proposito, le anticipazioni della soap partenopea rivelano che Lara sarà indagata per l’avvelenamento ai danni dei due imprenditori e sarà interrogata dagli inquirenti. Nel frattempo, Eugenio e Viola saranno sempre più distanti, mentre Nunzio prenderà una decisione sconvolgente, ancora ignota.

Le puntate di Un posto al sole continueranno a tingersi di giallo. Soltanto da pochi giorni è finito il dramma legato alla sparatoria di Lello Valsano, nella quale ha perso la vita Susanna, ma nei prossimi episodi della soap partenopea continueranno ad esserci momenti di alta tensione. Le anticipazioni di quanto verrà trasmesso sul piccolo schermo dal 26 al 30 settembre rivelano che Marina e Roberto saranno in pericolo, perché qualcuno, che ce l’avrà a morte con loro, tenterà di avvelenarli. Le indiscrezioni trapelate in rete forniscono dettagli su quello che accadrà e la prima sospettata sarà Lara.

La polizia continuerà le indagini a Palazzo Palladini e le forze dell’ordine vorranno vedere chiaro sull’attentato ai due imprenditori. In particolar modo, gli inquirenti concentreranno le indagini sulle persone vicine alla coppia e inizieranno a fare luce sulle relazioni affettive di Marina e Roberto.

In particolar modo, visto quanto accaduto recentemente nella vita di Ferri, la maggiore sospettata sarà Lara. A tal proposito, l'imprenditrice aveva lasciato Napoli, dopo avere percepito dei soldi da Giordano e aveva promesso alla sua rivale in amore che non sarebbe più tornata nella vita del suo ex. Martinelli, pertanto, sarà la prima indagata e verrà chiamata in centrale, per un lungo interrogatorio.

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che verranno trasmesse sul piccolo schermo da lunedì 26 a venerdì 30 settembre, però, non rivelano nulla in merito alle dichiarazioni che Lara rilascerà in centrale e se la ex compagna di Ferri rivelerà dettagli utili alle indagini. Inoltre, attualmente, non è chiaro se Martinelli tornerà in città con il pancione, facendo credere ancora a tutti di essere incinta, o se confesserà a Roberto di avere perso il bambino che portava in grembo.

Un posto al sole, episodi al 30/9: Eugenio e Viola distanti, Nunzio prende una decisione

Nel frattempo, durante le puntate di Un posto al sole fino al 30 settembre, Eugenio e Viola continueranno a essere distanti.

La moglie di Nicotera non riuscirà ancora a tornare alla normalità e continuerà a non sopportare suo marito e il lavoro che svolge. A causa della professione del consorte, infatti, la professoressa Bruni è rimasta coinvolta nella sparatoria di Lello Valsano. Nel frattempo, Nunzio prenderà una decisione, dopo avere scoperto che Chiara fa ancora uso di stupefacenti. Le anticipazioni degli episodi della soap partenopea non rivelano ulteriori dettagli su quello che farà Cammarota, ma sarà qualcosa di sconvolgente.