Entrano nel vivo le trame di Un posto al sole. Le anticipazioni della puntata di mercoledì 21 settembre 2022 in onda su Rai 3 alle 20:50 si concentrano su Viola, che non riesce a superare il dolore e il senso di colpa per quanto successo alla sua amica Susanna.

Marina e Roberto sono stati ricoverati dopo essere stati avvelenati e le loro condizioni sono serie. Gli inquirenti sono subito accorsi a Palazzo Palladini per le indagini, accertato che qualcuno voleva intenzionalmente porre fine alle loro vite, ma chi? Tutti sono accorsi al loro capezzale, e tra questi Fabrizio, che ha voluto accertarsi delle condizioni di Marina.

Peccato che la bella Giordano, appena sveglia, abbia chiesto informazioni riguardo Roberto.

Di seguito, le anticipazioni di domani della nuova puntata di Un posto al sole su Rai 3.

Un posto al sole mercoledì 21 settembre 2022

Marina e Roberto hanno superato la fase critica e per fortuna non è accaduto il peggio. Mentre la polizia indaga, i due cercano di ricordare gli ultimi momenti di lucidità, ma senza riuscirci.

Nel frattempo, le anticipazioni di Un poso al sole vedranno Niko infastidito da Micaela che, ancora una volta, userà i suoi modi prepotenti per ottenere ciò che vuole. A risentirne sarà il povero Niko, che non sa più cosa fare per alleviare la sofferenza di papà Niko, dimostrando tutta la sua dolcezza.

Ornella e Angela hanno convinto Viola ad accettare l'anno di supplenza. Sarebbe un buon modo per tornare a vivere e a provare ad andare avanti, nonostante tutto.

Viola torna a scuola ma qualcosa va storto

Anche se soffre, Viola deve tornare a condurre una vita normale, per quanto possibile. Lo vorrebbe anche Susanna, e lei lo sa.

Forte di questa convinzione, la giovane Bruni si è fatta coraggio ed è tornata tra i banchi di scuola, dove tutti l'hanno accolta con gioia, emozionandola.

Purtroppo, qualcosa andrà storto e Viola ripiomberà nella spirale della paura. Ornella le starà vicino, così come Eugenio, ma stavolta sarà troppo il peso da sopportare e l'angoscia da tenere a bada.

La polizia sulle tracce di Lara: spoiler Upas

Tuttavia, Viola è sempre più insofferente nei confronti del marito, che non fa che ricordarle ciò che è successo a Susanna. Come svelano le anticipazioni di Un Posto al sole, Viola ed Eugenio in crisi preoccuperanno Ornella e Raffaele, e non solo. Si lasceranno?

Nella nuova puntata di Upas, continueranno le indagini per scoprire chi ha tentato di mettere fuori gioco Marina e Roberto, ma pare che sulla lista degli indagati ci sia già un nome, fatto proprio da Marina: Lara Martinelli.

Ricordiamo che Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 e può essere visto sia on demand che in replica su RaiPlay.