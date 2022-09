Interessanti avvenimenti saranno al centro delle nuove puntate di Un posto al sole, in programma dal 26 al 30 settembre in prima visione su Rai 3. Gli spoiler della soap opera, ambientata in Italia, rivelano che Viola Giordano (Ilenia Lazzarin) e Eugenio Nicotera entreranno sempre più in crisi. Lara Martinelli, invece, verrà sottoposta ad un lungo interrogatorio da parte della polizia.

Un posto al sole: anticipazioni puntate fino al 30 settembre

Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate fino al 30 settembre rivelano che la polizia sarà chiamata a Palazzo Palladini in quanto Roberto e Marina saranno vittime di qualcuno che desidera la loro morte.

Michele e Fabiana, invece, passeranno molto tempo insieme mentre Viola valuterà l'eventualità di riprendere la sua cattedra a scuola. Tuttavia, il ritorno in classe si rivelerà più difficile del previsto in quanto ancora traumatizzata dalla sparatoria, dove era rimasta coinvolta insieme a Susanna. I genitori, a questo punto, si prenderanno a cuore la situazione della figlia. In particolare, Ornella avrà premura di organizzare una cena con il magistrato per spingerlo tra le braccia della moglie.

Niko e Micaela, invece, continueranno nella loro difficile battaglia legale. L'avvocato avrebbe intenzione di fare un passo in avanti nei confronti della Cirillo, se quest'ultima non lo sorprendesse con un atto disonesto.

Per questo motivo, Poggi sarà nuovamente disposto a tutto pur di ottenere la custodia del bambino.

Sempre più problemi tra Viola e suo marito Eugenio

Nelle puntate 26-30 settembre di Upas, gli abitanti di Palazzo Palladini dovranno vedersela con i problemi di tutti i giorni. La polizia, infatti, continuerà ad indagare sull'avvelenamento che aveva quasi costato la vita a Marina e il compagno Roberto.

Nel frattempo, ci saranno problemi per Viola e suo marito Eugenio. Screzi, che aumenteranno ancora di più in seguito all'attentato che aveva vista coinvolta la donna e Susanna, che aveva purtroppo perso la vita.

Lara sottoposta ad un lungo interrogatorio in questura

A Capo Verde, invece, Nunzio deciderà di prendere una decisione sconvolgente quando rimarrà implicato in alcuni grattacapi causati da Chiara, ripiombata nel tunnel della dipendenza da sostanze stupefacenti dopo la sua fuga da Napoli

Allo stesso tempo, gli inquirenti chiameranno Lara in questura.

In questo frangente, la donna verrà sottoposta ad un lungo e duro interrogatorio circa l'attentato ai danni di Roberto e Marina, avvenuto qualche giorno prima. La Martinelli verrà dichiarata colpevole o innocente? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per sapere come si concluderà questa nuova story-line.