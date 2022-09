Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Una vita, il cui titolo originale in patria è Acacias 38. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 3 all'8 ottobre 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'arrivo dei Sacristan, sulle liti fra Hortensia e Pascual, sul ricatto di Aurelio ai danni di Rodrigo e succesivamente nei confronti di Ramon, sui sensi di colpa di quest'ultimo, sul tentato suicidio di Genoveva e sulla fine della storia fra Felipe e Dori.

Aurelio ricatta Ramon

Le anticipazioni di Una vita ci segnalano che i Rubio prepareranno la loro casa in attesa dell'arrivo dei Sacristan. Guillermo chiederà ad Hortensia il permesso di corteggiare Azucena. Al pranzo, però, si presenteranno Inma e Pascual facendo innervosire Hortensia. Aurelio chiederà a Rodrigo di aiutare i suoi chimici a creare il gas nervino, promettendogli in cambio di uccidere David. In seguito, Quesada ricatterà Ramon dicendogli che se non ucciderà David con Fidel, rivelerà tutto ciò che hanno fatto alla stampa. Felipe chiederà spiegazioni a Dori ma la donna non sarà capace di dargliene. Più tardi, l'infermiera lascerà Felipe per poi prepararsi ad abbandonare anche Acacias.

A quel punto, l'avvocato chiederà ad Ignacio di trovargli una nuova infermiera. Hortensia rimprovererà Pascual di non essersi presentato a cena. Quest'ultimo rimarrà sconvolto dalla reazione della donna e lo racconterà a Liberto.

Felipe litiga con Genoveva

Rodrigo accetterà una proposta di Genoveva. Più tardi, quest'ultima riceverà una telefonata da Bilbao in cui scoprirà che la zia ha rivelato un'informazione su di lei legata ad un bambino.

Più tardi, Genoveva avrà un duro scontro con Felipe in strada, scontro che la porterà a tentare il suicidio assumendo dei sonniferi. Dopo aver ingoiato un'intera boccetta di tranquillanti, la donna perderà i sensi per poi essere trovata da Marcelo che chiederà aiuto. Ignacio andrà in suo soccorso e salverà la vita alla dark lady.

Marcelo riferirà l'accaduto ad Aurelio che si arrabbierà moltissimo. Abello sarà pronto a fare un'offerta per acquisire il brevetto per il manico pulitore. Fidel racconterà a Ramon che un attentato è stato sventato grazie alle informazioni estorte con la violenza al giovane prigioniero. L'uomo ne sarà felice ma, allo stesso tempo, si sentirà in colpa.

Rodrigo dirà a David che intende rinunciare a Valeria per renderla felice, invitando il giovane a lasciare Acacias perché Aurelio lo vuole morto. Subito dopo, però, l'uomo si recherà da Quesada e gli dirà che intende accettare la sua offerta soltanto se lui eliminerà David.