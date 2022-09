Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera americana Beautiful, meglio conosciuta in patria col titolo di The Bold and the Beautiful. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 3 all'8 ottobre 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13:40.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul matrimonio fra Steffy e Finn, sulla felicità di Hope per il suo ruolo di damigella, sull'incontro fra Finn e Sheila, sulla rivelazione che quest'ultima farà al medico, sullo scontro fra Steffy e la Carter e sul desiderio di Donna di ritornare con Eric.

Finn scopre chi è la sua vera madre

Le anticipazioni di Beautiful ci segnalano che tutti si riuniranno a casa di Eric per festeggiare in compagnia le nozze di Steffy e Finn. Fra tutti gli invitati presenti ci saranno anche Paris e Pam. Hope sarà molto felice di presenziare alla cerimonia visto che Steffy le ha chiesto di essere la sua damigella d'onore e lei ha accettato. La riappacificazione di tutti i presenti renderà l'atmosfera festosa e gioviale. Dopo una breve attesa, la cerimonia di nozze avrà inizio fra la commozione di tutti. Dopo essersi sposati con una cerimonia perfetta i due sposi si separeranno. Nel frattempo, il padre di Finn, Jack, non riuscirà a godersi a pieno il matrimonio del figlio perché saprà che nella depandance si sta nascondendo Sheila.

Dopo aver assistito di nascosto alla cerimonia, la donna si presenterà a sorpresa a Finn chiedendogli di parlare da sola con lui. Nel corso del confronto, Sheila Carter rivelerà al giovane di essere la sua madre naturale. Esterrefatto alla notizia di aver scoperto l'identità di sua madre, il medico non riuscirà a credere ai suoi occhi, ignorando completamente quale sia il losco passato che lega la signora Carter ai Forrester.

Sheila affronta la Steffy

Deciso a voler condividere la sua gioia con la neo sposa, Finn convincerà Sheila a presentarsi al banchetto per salutare gli ospiti. Giunta in salotto, la signora Carter annuncerà a Steffy che lei è sua suocera in quanto madre biologica di Finn. La sorella di Thomas Forrester rimarrà sconvolta dalla notizia, ricordando tutto il male che quella donna ha fatto a sua madre e alla sua famiglia e tutti i crimini di cui si è macchiata.

Per questo motivo, Steffy perderà le staffe e sorprenderà tutti schiaffeggiando Sheila nel corso del loro drammatico confronto. Donna e Katie si ritroveranno a guardare alcune vecchie foto riguardanti il passato lontano di Eric. Più tardi, Donna deciderà di preparare una raccolta di foto da regalare al Forrester senior, confessando a Katie che vorrebbe ritornare con lui al più presto.